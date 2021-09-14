Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı öncesi Pelkas ve Ferdi Kadıoğlu sevindirdi

Sarı-lacıvertliler, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda deplasmanda Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Can Bartu Tesisleri'ndeki idmanda Sivasspor'a karşı ilk 11'de başlayanlar rejenerasyon çalışmasıyla yetinirken, diğer oyuncular pas çalışmaları ile dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Kazanan takım sevinç pozu verdi. Sivasspor maçında sakatlanan İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand'ın tedavilerine başlandığı; Jose Sosa, Nazım ve Serdar Dursun'un ise tedavilerine devam edildiği bildirildi.



PELKAS VE FERDİ SEVİNDİRDİ!

Kanarya'da sakatlığı geçen Dimitris Pelkas, Frankfurt maçıyla tekrar formasına kavuşacak. Pereira'nın Sivasspor maçında riske etmediği Yunan yıldıza, Almanya'da en az bir devre şans vermesi bekleniyor. Tedavisi tamamlanan ve dünkü idmanda çift kalede yer alan Ferdi'nin de hazır duruma gelmesi sevindirdi.