Haberler Fenerbahçe SON DAKİKA: Fenerbahçe Sivasspor maçında şok sakatlık! Tisserand ve İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi

SON DAKİKA: Fenerbahçe Sivasspor maçında şok sakatlık! Tisserand ve İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi

Son dakika haberi... Süper Lig'in 4. haftasın Sivasspor'u konuk eden Fenerbahçe'de sakatlık iki sakatlık şoku birden yaşandı. Karşılaşmanın 21. dakikasında sakatlanan Marcel Tisserand oyuna devam edemedi ve yerini Attila Szalai'ye bıraktı. 59. dakikada oyuna dahil olan İrfan Can Kahveci ise 74. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 17:28 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2021 Pazar 18:45
SON DAKİKA: Fenerbahçe Sivasspor maçında şok sakatlık! Tisserand ve İrfan Can Kahveci oyuna devam edemedi

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor ile oynadığı mücadelede Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci sakatlandı.

Kongolu oyuncu, karşılaşmanın 21. dakikasında bir anda kendini yere bıraktı. Yapılan tedavinin ardından oyuna devam edemeyeceği tespit edilen futbolcu için kenara değişiklik işareti yapıldı.

Tisserand kenara gelirken, Szalai oyuna dahil oldu.

İRFAN CAN 15 DAKİKA SAHADA KALABİLDİ!

Sivasspor maçına yedek kulübesinde başlayan İrfan Can Kahveci ise 59. dakikada oyuna girerken, 74'te sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.

SZALAI DİNLENEMEDİ!

Teknik direktör Vitor Pereira, maç öncesinde sakatlığı bulunmayan Szalai'yi dinlendirmek için kulübeye çektiğini söylemişti.

Szalai'nin milli takımda yoğun bir tempoya girdiğini söyleyen Pereira, "Attila Szalai 9 günde 3 maç oynadı. Hepsinde 90 dakika oynadı. Yorgunluk var. Sakatlık olmaması açısından oyuncuları korumamız gerekiyor." demişti.

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