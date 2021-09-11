Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos Fenerbahçe'ye söz verdi! "Ocakta olmasa bile..."

Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos Fenerbahçe'ye söz verdi! "Ocakta olmasa bile..."

Son dakika haberi... Transfer döneminin özellikle son günlerinde yaptığı takviyelerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, sağ bek mevkisi için de Independiente forması giyen Fabricio Bustos'la görüşmüş ancak başarılı olamamıştı. Sarı-lacivertli kulübe gelmeyi çok istediğini açıklayan Arjantinli yıldız, sarı-lacivertlilere mesaj yolladı. Bustos, ocak ayında olmasa bile mukavelesinin biteceği 2021-2022 sezon sonunda Fenerbahçe'ye imza atacağına söz verdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos Fenerbahçe'ye söz verdi! "Ocakta olmasa bile..."

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği ancak transfer etmeyi başaramadığı Fabricio Bustos'tan Sarı-Lacivertli kulübün vazgeçmediği ortaya çıktı. Takvim'in haberine göre; Fenerli kurmayların ocak ya da haziran ayında Arjantinli sağ beke imza attıracağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos Fenerbahçe'ye söz verdi! "Ocakta olmasa bile..."

INDEPENDIENTE SORUN ÇIKARDI

Kanarya'nın Fabricio Bustos ile anlaşma sağladığı ancak kulübü Independiente'nin sorun çıkartması nedeniyle oyuncunun imza atamadağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos Fenerbahçe'ye söz verdi! "Ocakta olmasa bile..."

ARTIK İPLER FENER'İN ELİNDE

Bustos'un Independiente ile olan sözleşmesi 2022 haziran aayında sona eriyor. F.Bahçe ya haziranda bedelsiz ya da ocakta cüzi bir ücretle Arjantinli'yi kadrosuna katacak.

Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos Fenerbahçe'ye söz verdi! "Ocakta olmasa bile..."

PİYASA DEĞERİ 5 MİLYON EURO

Bustos'un çubuklu formayı giymesi çok istediği belirtiliyor. 25 yaşında ve 1.67 boyunda olan Bustos'un piyasa değeri 5 milyon Euro. 4 kez de milli formayı giydi.

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