Son dakika transfer haberleri: Fabricio Bustos Fenerbahçe'ye söz verdi! "Ocakta olmasa bile..."

Fenerbahçe 'nin kadrosuna katmak istediği ancak transfer etmeyi başaramadığı Fabricio Bustos 'tan Sarı-Lacivertli kulübün vazgeçmediği ortaya çıktı. Takvim 'in haberine göre; Fenerli kurmayların ocak ya da haziran ayında Arjantinli sağ beke imza attıracağı öğrenildi.

Kanarya 'nın Fabricio Bustos ile anlaşma sağladığı ancak kulübü Independiente 'nin sorun çıkartması nedeniyle oyuncunun imza atamadağı öğrenildi.

ARTIK İPLER FENER'İN ELİNDE

Bustos'un Independiente ile olan sözleşmesi 2022 haziran aayında sona eriyor. F.Bahçe ya haziranda bedelsiz ya da ocakta cüzi bir ücretle Arjantinli'yi kadrosuna katacak.