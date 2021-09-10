Son dakika Fenerbahçe haberi: Vitor Pereira Sivasspor’u flaş transferleri ile devirmeyi planlıyor

Fenerbahçe'de gözler Demir Grup Sivasspor maçına çevrildi. Milli ara öncesi ligde 3'te 3 yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde de HJK Helsinki'yi iki maçta da yenerek gruplara kalan sarı-lacivertliler, yoluna firesiz devam etmeyi hedefliyor.
Fenerbahçe'de gözler Demir Grup Sivasspor maçına çevrildi. Milli ara öncesi ligde 3'te 3 yapan, UEFA Avrupa Ligi'nde de HJK Helsinki'yi iki maçta da yenerek gruplara kalan sarı-lacivertliler, yoluna firesiz devam etmeyi hedefliyor.
Eksiklere rağmen 5'te 5 yapmayı başaran teknik direktör Vitor Pereira'nın yeni transferlerle birlikte pazar günü kadroda revizyona gitmesi bekleniyor. Portekizli teknik adam ilk etapta takımlarından hazır gelen Mergim Berisha, Diego Rossi ve Miguel Crespo'ya yer arıyor.
FORVETE TAZE KAN
Forvetteki sıkıntıyı çözmesi için alınan Berisha büyük olasılıkla ilk 11'de forma giyecek. Rossi'nin de direkt başlama şansı yüksek görülüyor. Crespo'nun ise en az bir devre şans bulması bekleniyor.
Pereira'nın Crespo'ya çok güvendiği ve ilerleyen süreçte orta sahayı Gustavo ile Portekizli isme teslim etmeyi düşündüğü dile getiriliyor. Ligde gol yemeyen Altay, Tisserand, Kim, Szalai'den oluşan savunma hattı bozulmayacak. Osayi ile 8+3 kuralı gereği Mesut, İrfan Can ve Ferdi'den (yetişirse) ikisi de sahada olacak.
ÖZKAHYA YÖNETECEK
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor arasındaki karşılaşmayı Halis Özkahya yönetecek. Ülker Stadı'nda pazar günü saat 17.00'de oynanacak mücadelede Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan oldu.