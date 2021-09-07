Fenerbahçe transferde rotayı Almanya'ya çevirdi! Marius Wolf için pazarlıklar sürüyor

Transferi kapatmadan bir de kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe , Borussia Dortmund'dan Marius Wolf ile ilgileniyor. Zaidu Sanisu ve Fabricio Bustos için kulüplerinden olumsuz yanıt alan sarı-lacivertliler, rotayı Bundesliga'ya kırdı. Alman basını, Dortmund'un yedek kalan Wolf'tan kurtulmak istediğini belirtirken, 26 yaşındaki oyuncu için tarafların pazarlıkları sürdürdüğünü ve çarşamba akşamına kadar bir sonuca varmaya çalışıldığını yazdı.

DORTMUND SATMAK İSTİYOR

Borussia Dortmund, 2018'de Eintracht Frankfurt'tan renklerine bağladığı Marius Wolf için 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Bekleneni veremeyen oyuncu son iki sezonda sırasıyla Hertha Berlin ve Köln'e kiralandı. Alman ekibinin, 2024'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyu bu kez kiralamak yerine bonservisiyle satmak istediği ifade edildi. Sağ kanatta hem açık hem bek olarak oynayabilen Marius Wolf, Bundesliga kariyerinde 102 karşılaşmaya çıkıp 9 gol ve 15 asist üretti.