Göreve hazırım

Fenerbahç'nin bedelsiz transfer ettiği Max Meyer, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Alman orta saha, büyük bir takıma geldiğini, sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi: * Hasan Ali ile 3-4 yıl önce görüşmüştüm. Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu bana anlattı. Burada olduğum için çok mutluyum. Oynamak için sabırsızlanıyorum. * Sezon öncesi kampı geçirmedim ama bireysel olarak çok çalıştım. Fiziksel olarak iyi durumdayım. * İdmanlarımız sert ve yoğun geçiyor. Ama ben zaten bunu severim. * Kulübün bir şampiyonluk hedefi var ve ben de şampiyonluk için elimden geleni yapmak istiyorum. * Formayı almak için çok çalışacağım. * Daha önce 7 numara giyiyordum ancak dolu olduğu için 6 numarayı tercih ettim. * En rahat ettiğim pozisyonlar 6 ve 8 numara. * Türkiye Ligi'ni biliyorum. Daha önce zaman zaman takip ettim. Zor bir lig.

G.SARAY MAÇI FANTASTİKTİ

Sarı-lacivertli taraftarlar için, "Futbol için yaşıyorlar, gerçekten inanılmazlar" yorumunu yapan Meyer, "G.Saray'a karşı daha önce Schalke formasıyla oynamıştım. Atmosfer çok iyiydi. Sabırsızlıkla bu maçları bekliyorum" dedi.