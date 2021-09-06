Fenerbahçe'de 3 yolcu bekleniyor! Calker'ın ardından Sosa ve Zajc...

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun da kadroya katılması durumunda yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek. Görüşmelere devam eden Steven Caulker'ın gitmesi halinde bu rakam 14'e inecek. Sol kanada oyuncu arayan sarı-lacivertli ekibin bu transferi yapabilmesi için bir yabancı oyuncusu ile daha yollarını ayırması gerekiyor.



Takımda zayıf halka olarak Miha Zajc ile Jose Sosa gösteriliyor. Zajc'a Rusya'dan teklifler olduğu belirtiliyor. Orada transfer 7 Eylül'de kapanıyor. Sosa'nın 26 Eylül'e kadar Arjantin'e dönme şansı var.



STEVEN CAULKER BİLMECESİ

Steven Caulker'ın hangi takıma transfer olacağı hala netleşmedi. Kayserispor'la anlaşamayan İngiliz stoperin rotasını yeniden Gaziantep'e çevirdiği belirtiliyor. G.Antep Futbol Kulübü yöneticilerinin Steven Caulker ile anlaştığı öğrenilirken, F.Bahçe ile görüşmelerin ise devam ettiği ifade edildi...