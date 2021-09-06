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Fenerbahçe'de 3 yolcu bekleniyor! Calker'ın ardından Sosa ve Zajc...

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler, orta sahasını Crespo, Max Meyer gibi isimlerle doldururken, sıra ayrılacaklara geldi. Kanarya'da Caulker için çeşitli kulüplerle görüşmeler devam ederken, ayrılması yakın olan diğer isimler belli oldu. Fenerbahçe'de Jose Sosa ve Miha Zajc'ın gönderilmesi gündemd. Zajc'a Rusya'dan teklifler var. Sosa ise Arjantin'e dönebilir. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2021 Pazartesi 06:50
Fenerbahçe'de 3 yolcu bekleniyor! Calker'ın ardından Sosa ve Zajc...

Fenerbahçe'de Miguel Crespo'nun da kadroya katılması durumunda yabancı oyuncu sayısı 15'e yükselecek. Görüşmelere devam eden Steven Caulker'ın gitmesi halinde bu rakam 14'e inecek. Sol kanada oyuncu arayan sarı-lacivertli ekibin bu transferi yapabilmesi için bir yabancı oyuncusu ile daha yollarını ayırması gerekiyor.

Takımda zayıf halka olarak Miha Zajc ile Jose Sosa gösteriliyor. Zajc'a Rusya'dan teklifler olduğu belirtiliyor. Orada transfer 7 Eylül'de kapanıyor. Sosa'nın 26 Eylül'e kadar Arjantin'e dönme şansı var.

STEVEN CAULKER BİLMECESİ
Steven Caulker'ın hangi takıma transfer olacağı hala netleşmedi. Kayserispor'la anlaşamayan İngiliz stoperin rotasını yeniden Gaziantep'e çevirdiği belirtiliyor. G.Antep Futbol Kulübü yöneticilerinin Steven Caulker ile anlaştığı öğrenilirken, F.Bahçe ile görüşmelerin ise devam ettiği ifade edildi...

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