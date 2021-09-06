Fenerbahçe Zaidu Sanusi transferi için bastırıyor! O güne kadar imza...

Transferde artık son günlere girilirken Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler kadrosuna bir de sol bek katmayı planlıyor. Porto ile Zaidu Sanusi için pazarlık halinde olan yönetimin, başka isimlerle de temaslara devam ettiği öğrenildi.
Porto'nun Zaidu için kapıyı yüksekten açması nedeniyle henüz anlaşma şartları oluşmadı. Bu transferde ilerleme olmaması halinde alternatif oyunculardan birisi ile anlaşılacak.
BUSTOS KADROYA ALINDI!
Adaylar arasında olan Independiente'li Fabricio Bustos ise River Plate ile oynayacakları maçın kadrosuna dahil edildi. Bu durumun transfer olasılığını azalttığı ifade ediliyor. Bir diğer aday Fabrizio Angileri için yapılan teklifi ise River Plate'in reddettiği bildirilmişti. Teknik direktör Vitor Pereira'nın verdiği listeye göre hareket eden başkan Ali Koç'un çarşamba akşamına kadar bir sol beki İstanbul'a getireceği belirtiliyor.