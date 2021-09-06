Fenerbahçe Zaidu Sanusi transferi için bastırıyor! O güne kadar imza...

Transferde artık son günlere girilirken Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-lacivertliler kadrosuna bir de sol bek katmayı planlıyor. Porto ile Zaidu Sanusi için pazarlık halinde olan yönetimin, başka isimlerle de temaslara devam ettiği öğrenildi.

Porto'nun Zaidu için kapıyı yüksekten açması nedeniyle henüz anlaşma şartları oluşmadı. Bu transferde ilerleme olmaması halinde alternatif oyunculardan birisi ile anlaşılacak.