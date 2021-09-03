Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! İşte sıradaki isimler (FB haberi)

Transferde perdenin kapanmasına sayılı günler kala temaslarını sıklaştıran Sarı-Lacivertli kurmaylar, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra gönderilmesi planlanan isimler için de görüşmelerini sürdürüyor.

Ayrılıkların tam gaz sürdüğü Sarı Kanarya'da, Samatta ve Lemos'u Belçika'ya kiralanırken, Diego Perotti'nin sözleşmesini feshedildi, bir başka istenmeyen isim Nabil Dirar ise Kasımpaşa'ya transfer oldu.