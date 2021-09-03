Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! İşte sıradaki isimler (FB haberi)

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! İşte sıradaki isimler (FB haberi)

Son dakika spor haberi... Süper Lig'e 3'de 3 ile başlayarak taraftarlarını sevindiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Birçok yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Lacivertliler, bir o kadar isimle de yollarını ayırırken, Samatta, Lemaos, Perotti, Dirar ve birçok isimle vedalaşmıştı. Sarı Kanarya'da ayrılık rüzgarı sürüyor. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 07:22
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! İşte sıradaki isimler (FB haberi)

Kadrosuna kattığı isimlerle mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de hareketlilik sürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! İşte sıradaki isimler (FB haberi)

Transferde perdenin kapanmasına sayılı günler kala temaslarını sıklaştıran Sarı-Lacivertli kurmaylar, kadroya katılacak isimlerin yanı sıra gönderilmesi planlanan isimler için de görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! İşte sıradaki isimler (FB haberi)

Ayrılıkların tam gaz sürdüğü Sarı Kanarya'da, Samatta ve Lemos'u Belçika'ya kiralanırken, Diego Perotti'nin sözleşmesini feshedildi, bir başka istenmeyen isim Nabil Dirar ise Kasımpaşa'ya transfer oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! İşte sıradaki isimler (FB haberi)

Birçok isimle vedalaşan Fenerbahçe, bazı oyuncularla görüşmeler halen sürüyor. İşte o isimler...

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! İşte sıradaki isimler (FB haberi)

STEVEN CAULKER
Alanyaspor'dan kadroya katılan 29 yaşındaki savunmacı, Pereira'nın planları arasında bulunmuyor. Fenerbahçe Caulker için Kayserispor ile pazarlıklarını sürdürüyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! İşte sıradaki isimler (FB haberi)

CANER ERKİN
Pereira'nın gelişinin ardından kadro dışı kalan isimler kervanına katılan Caner Erkin'in ayrılığı an meselesi. Çaykur Rizespor ve Karagümrük'ten teklif alan tecrübeli oyuncu ile fesih konusunda son görüşmeler yapılıyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarı! İşte sıradaki isimler (FB haberi)

MATHIAS ZANKA
Sarı-Lacivertliler'de ayrılması beklenen isimlerden bir diğeri de Mathias Zanka. Gözden çıkarılan isimler arasında yer alan Danimarkalı stoperin ayrılığını Başkan ALi Koç duyurmuştu.

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