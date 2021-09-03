Son dakika Fenerbahçe haberleri | 10 maddede Berisha! Kariyeri boyunca 6 kez...

2- Bugüne kadar Avusturya Bundesliga'da 88 maçı olan oyuncu 35 gol attı ve 24 asist yaptı.

4- Redbull Salzburg ile zirveye çıkan futbolcu, 58 maçta forma giydi ve 24 gol, 15 asistle oynadı.

5- Avusturya'da Redbull Salzburg ile 3'ü lig, 3'ü de lig kupası olmak üzere 6 kupa kazandı.

6- Almanya U21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.