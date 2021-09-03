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Son dakika Fenerbahçe haberleri | 10 maddede Berisha! Kariyeri boyunca 6 kez...

Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen forvet transferi gerçekleşti. Sarı lacivertliler, Avusturya takımlarından Salzburg'un golücü Berisha'yı renklerine bağladı. Yıldız golcü 4 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Peki Berisha'nın bilinmeyenleri neler? İşte 10 maddede golcü futbolcunun özellikleri...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2021 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberleri | 10 maddede Berisha! Kariyeri boyunca 6 kez...

1- 23 yaşındaki santrfor, 170 maça çıkarken 70 gol attı ve 38 gol pası verdi.

2- Bugüne kadar Avusturya Bundesliga'da 88 maçı olan oyuncu 35 gol attı ve 24 asist yaptı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | 10 maddede Berisha! Kariyeri boyunca 6 kez...

3- Almanya U21 Milli Takımı'nın formasını 13 kez giyen isim 1 gol atmayı başardı.

4- Redbull Salzburg ile zirveye çıkan futbolcu, 58 maçta forma giydi ve 24 gol, 15 asistle oynadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | 10 maddede Berisha! Kariyeri boyunca 6 kez...

5- Avusturya'da Redbull Salzburg ile 3'ü lig, 3'ü de lig kupası olmak üzere 6 kupa kazandı.

6- Almanya U21 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | 10 maddede Berisha! Kariyeri boyunca 6 kez...

7- Kariyeri boyunca 10 kez penaltı noktasına gelen Berisha, 8'ini ağlarla buluşturmayı başardı.

8- Hem santrfor hem de 10 numara pozisyonlarında kendisine şans bulan futbolcu 1.88 metre boyu sayesinde hava topu hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | 10 maddede Berisha! Kariyeri boyunca 6 kez...

9- Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde toplam 12 karşılaşması bulunan isim 5 gol atıp, 2 de asist gerçekleştirdi.

10- Geçtiğimiz sezon bilek sakatlığı yüzünden 2 maç kaçıran başarılı futbolcu, bu sezon da adductor sakatlığı sebebiyle 6 maçta görev yapamadı.

(Sabah)

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