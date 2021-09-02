Son dakika transfer haberleri | Max Meyer Fenerbahçe'de!

Süper Lig'de sezona 3'te 3 ile başlayan ve kalesinde gol görmeyen Fenerbahçe'de, milli araya girilmesiyle transfer çalışmalarına ağırlık verilmişti.

Sarı lacivertliler, Diego Rossi transferi ardından vites artırdı. Kanarya, forvete Berisha takviyesinin ardından orta sahasını da Max Meyer ile güçlendirdi.

25 yaşındaki Alman orta sahanın transferi resmen duyuruldu. Max Meyer ile 2 yıllık sözleşmeye imza atıldı.





NUMARASI DA BELLİ OLDU!



Fenerbahçe'ye imza atan Max Meyer, sarı lacivertlilerde 6 numaralı formayı terletecek.

"SABIRSIZLANIYORUM"

İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Max Meyer, "Fenerbahçe, inanılmaz bir kulüp. Bu güçlü takıma transfer olduğum için heyecanlı ve çok mutluyum. Umarım sezon sonu hedeflediğimiz şampiyonlukları kazanırız. Elimden geleni yapacağım. Sabırsızlanıyorum." dedi.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki ise, "Uzun ve dinamik bir sürece girdik. Meyer, hocamızın oyun sistemine uyabilecek oyunculardan birisiydi. Potansiyelini tartışmaya gerek yok. 1-2 senedir işler onun istediği gibi gitmedi ama potansiyelini tekrar kanıtlamak isteyen bir oyuncu." şeklinde konuştu.