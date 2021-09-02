Rossi imzaladı

Sarı-Lacivertli kulüp, Diego Rossi transferinin tamamlandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada MLS ekibi Los Angeles FC'den Uruguaylı forvet Diego Rossi'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. 9 numaralı formayla Ülker Stadı'na çıkan ve FB TV'ye açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki golcü, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olmak benim için bir onur. Kadroda iyi oyuncular olduğunu biliyorum. Benim de hedefim bu iyi sezonda takıma faydalı olabilmek." açıklamasında bulundu.