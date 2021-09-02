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Rossi imzaladı

Fenerbahçe, MLS ekibi Los Angeles FC’den transfer ettiği 23 yaşındaki golcü Diego Rossi ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2021 Perşembe 06:50
Rossi imzaladı

Sarı-Lacivertli kulüp, Diego Rossi transferinin tamamlandığını açıkladı. Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada MLS ekibi Los Angeles FC'den Uruguaylı forvet Diego Rossi'nin 1 yıllığına kiralandığını açıkladı. 9 numaralı formayla Ülker Stadı'na çıkan ve FB TV'ye açıklamalarda bulunan 23 yaşındaki golcü, "Çok heyecanlı ve mutluyum. Kariyerimde yeni bir adım atıyorum. Burada olmak benim için bir onur. Kadroda iyi oyuncular olduğunu biliyorum. Benim de hedefim bu iyi sezonda takıma faydalı olabilmek." açıklamasında bulundu.

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