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Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde golcü şoku! Daryl Dike teklifi reddetti

Son dakika transfer haberi... Süper Lig'de transfer döneminin sona ermesine kısa bir  kala forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, son olarak ABD'li futbolcu Daryl Dike'ı gündemine almıştı. Bonservisi MLS Ligi ekiplerinden Orlando City'de bulunan 21 yaşındaki golcünün sarı-lacivertlilerin teklifini reddettiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 09:24
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'ye transferde golcü şoku! Daryl Dike teklifi reddetti

Yeni hocası Vitor Pereira yönetiminde sezona 3'te 3 yaparak başlayan Fenerbahçe'de transfer bekleyişi sürüyor. Kadrosuna önemli isimleri katan sarı-lacivertliler, transfer döneminin bitmesine günler kala bir de forvet takviyesi yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler bu doğrultuda birçok futbolcuyla temasa geçerken, son olarak Daryl Dike ismi de gündeme gelmişti. Piyasa değeri 10 milyon euro olan ABD'li golcünün ise Fenerbahçe'nin teklifine olumsuz yanıt verdiği ortaya çıktı.

21 yaşındaki forvetin Süper Lig'e gelmek istemediği için sarı-lacivertli kulübü reddettiği öğrenildi.

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