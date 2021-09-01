Son dakika haberi: Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! Mouctar Diakhaby iddiası...

Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'e 3'te 3'le başlayan Sarı lacivertlilerde milli arada hazırlıklar sürerken transfer çalışmalarında sona gelindi.
Fenerbahçe'de transferde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Süper Lig'e 3'te 3'le başlayan Sarı lacivertlilerde milli arada hazırlıklar sürerken transfer çalışmalarında sona gelindi.
Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde kadroda büyük değişikller yapan Fenerbahçe'de gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrilmişti. Pereira birçok ismi kadro dışı bırakmıştı.
AYRILIK RÜZGARI
Yeni sezon öncesinde Ozan Tufan, Thiam, Sadık, Gökhan Gönül, Kemal Ademi, Frey gibi isimlerle yollarını ayıran Fenerbahçe'de dün gece Samatta Royal Antwerp'e, Lemos Beerschot'a kiralandı. Zanka ve Perotti'nin ise sözleşmesi feshedildi.
'ZORLUK ÇIKARAN OYUNCULAR VAR'
Dün akşam canlı yayında soruları yanıtlayan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, takımdan ayrılması kesin gözüyle bakılan ve kadro dışı kalan bir oyuncu hakkında şu ifadeleri kullanmıştı. Koç; 'Şu an yollarımızı ayıracağımız ama sorun çıkaran oyuncular var. Sorun çıkarana sorun çıkarırız. 1 tanesi için hatırı sayılır bonservis alıyorduk. Gitmem diye tutturdu. UEFA ile sorunlarımızı da çözecekti. Fakat, göstermiş olduğu tavır kabul edilebilir değil. Biz sakin bir şekilde, telkinlerde bulunduk fakat ben önce kalacağım, gitmem dedi. Maaşının iki misli paralar talep etti. Şimdi geldiğimiz noktada bir yere gidecek herhalde" dedi.
'SORUN YARATIRIZ'
"Sorun yaratana biz de sorun yaratırız" diyen Ali Koç, "Şunu bilsinler, sorun yaratana sorun yaratırız. Böyle davranan başkaları olursa devre arasında nasıl teklif gelirse gelsin mayısa kadar otururlar. Sorun çıkartırsalar, sorun çıkartırım. Çift yönlü ilişki. Birkaç arkadaş iyi düşünsün. Bu iki taraf için de kaybet kaybet senaryosudur. Ancak kimse koca kulübü esir alamaz" şeklinde konuştu.
TRANSFER HAMLESİ
Transferde sıcak gelişmeler yaşayan Fenerbahçe gözünü yarına çevirmiş durumda. UEFA'ya Avrupa Ligi için kadrosunu bildirecek olan Sarı-Lacivertliler 3 transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor.
DIAKHABY GÜNDEMDE
Başkan Ali Koç forvet, orta saha ve sol kanat için arayışlarının sürdüğünü açıklarken Fransa'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe, Valencia'nın savunma oyuncusu Mouctar Diakhaby için girişimlerde bulunuyor.
Sarı-Lacivertliler'in 24 yaşındaki stoper için Valencia'ya kiralama teklifi yaptığı ve görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor. 2018 yılında 15 milyon Euro karşılığında Lyon'dan Valencia'ya transfer olan Mouctar Diakhaby son zamanlarda gözden düşmüş durumda.
Bu sezon 3 maçta sadece 9 dakika forma giyebilen Gine asıllı Fransız yıldızın 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın Tisserand, Kim ve Szalai'den oluşan savunma hattından son derece memnun olduğu ancak alternatif oluşturmak için Diakhaby'yi isteyebileceği belirtiliyor.