Fenerbahçe Diego Rossi transferi ile 12'den vurdu! 'En iyisi geldi'

Uzun süre transferde suskun kalan Fenerbahçe, bombaları bir bir patlatıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak önceki gün Diego Rossi ile anlaştığını duyurdu. İstanbul'a dün öğle saatlerinde ayak basan Uruguaylı yıldızın transferi büyük yankı uyandırdı. Los Angeles formasıyla son iki sezonda MLS Ligi'ne damga vuran 23 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu isimlerin başında geliyordu.

HER YERDE ZİRVEDE

ABD'de 2020'de 'yılın futbolcusu' seçilen Rossi, MLS'deki istatistikleri de alt-üst etti. Ligin 2021'de en fazla gol atan (6) ismi olan Diego Rossi, net gol pozisyonuna giren (13), gol beklentisi yakalayan (8.45), rakip ceza sahasında topla buluşan (109), en fazla isabetli şut çeken (23) futbolcu olan Uruguaylı, yüzde 15 kilit pas ortalamasıyla da dikkat çekti.