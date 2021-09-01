Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Diego Rossi transferi ile 12'den vurdu! 'En iyisi geldi'

Fenerbahçe Diego Rossi transferi ile 12'den vurdu! 'En iyisi geldi'

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Kanarya, Vitor Preira'nın direktifleri doğrultusunda çalışmalarını yürütürken, Diego Rossi'nin transferini açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin önceki gece anlaştığı Rossi, L.Angeles ile MLS’ye damga vurdu. 2020’de ‘yılın futbolcusu’ seçilen Uruguaylı, hem attı hem attırdı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2021 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Diego Rossi transferi ile 12'den vurdu! 'En iyisi geldi'

Uzun süre transferde suskun kalan Fenerbahçe, bombaları bir bir patlatıyor. Sarı-lacivertliler, son olarak önceki gün Diego Rossi ile anlaştığını duyurdu. İstanbul'a dün öğle saatlerinde ayak basan Uruguaylı yıldızın transferi büyük yankı uyandırdı. Los Angeles formasıyla son iki sezonda MLS Ligi'ne damga vuran 23 yaşındaki kanat oyuncusu, teknik direktör Vitor Pereira'nın ısrarcı olduğu isimlerin başında geliyordu.

Fenerbahçe Diego Rossi transferi ile 12'den vurdu! 'En iyisi geldi'

HER YERDE ZİRVEDE
ABD'de 2020'de 'yılın futbolcusu' seçilen Rossi, MLS'deki istatistikleri de alt-üst etti. Ligin 2021'de en fazla gol atan (6) ismi olan Diego Rossi, net gol pozisyonuna giren (13), gol beklentisi yakalayan (8.45), rakip ceza sahasında topla buluşan (109), en fazla isabetli şut çeken (23) futbolcu olan Uruguaylı, yüzde 15 kilit pas ortalamasıyla da dikkat çekti.

Fenerbahçe Diego Rossi transferi ile 12'den vurdu! 'En iyisi geldi'

Profesyonel kariyerinde Penarol ve Los Angeles formaları giyen Diego Rossi, 172 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 105 gole direkt katkı sağlayan Uruguaylı yıldız, 72 kez rakip fileleri havalandırdı, 33 de asist yaptı. 23 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 1 kırmızı, 4 de sarı kart gördü.

Fenerbahçe Diego Rossi transferi ile 12'den vurdu! 'En iyisi geldi'

Rossi, MLS'de ilk maçına çıktığı mart 2018'den bu yana Carlos Vela ile birlikte en fazla skora katkı yapan iki oyuncudan biri oldu. Uruguaylı yıldız, bu süreçte 49 kez rakip fileleri havalandırdı, 18 asist yaptı.

Fenerbahçe Diego Rossi transferi ile 12'den vurdu! 'En iyisi geldi'

10 MİLYON DOLAR
Sarı lacivertlilerin zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Diego Rossi için ödeyeceği bonservis bedeli ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki oyuncunun transferinde kiralama bedeli vermeyeceği, bir sonraki yıl ise 10 milyon dolar ödeyeceği ileri sürüldü.

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