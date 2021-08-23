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Dirar’la fesih pazarlığı

Ali Koç'un 4 transfer yapacağız açıklamasının ardından kadroda yer açma çalışmaları hız kazandı. Diego Perotti'nin ardından yönetim, Nabil Dirar ile de fesih görüşmelerine başladı. Faslı oyuncunun alacaklarının tamamını istediği, görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:50
Dirar’la fesih pazarlığı
Ali Koç'un 4 transfer yapacağız açıklamasının ardından kadroda yer açma çalışmaları hız kazandı. Diego Perotti'nin ardından yönetim, Nabil Dirar ile de fesih görüşmelerine başladı. Faslı oyuncunun alacaklarının tamamını istediği, görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
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