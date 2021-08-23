Dirar’la fesih pazarlığı

Ali Koç'un 4 transfer yapacağız açıklamasının ardından kadroda yer açma çalışmaları hız kazandı. Diego Perotti'nin ardından yönetim, Nabil Dirar ile de fesih görüşmelerine başladı. Faslı oyuncunun alacaklarının tamamını istediği, görüşmelerin devam ettiği bildirildi.
Ali Koç'un 4 transfer yapacağız açıklamasının ardından kadroda yer açma çalışmaları hız kazandı. Diego Perotti'nin ardından yönetim, Nabil Dirar ile de fesih görüşmelerine başladı. Faslı oyuncunun alacaklarının tamamını istediği, görüşmelerin devam ettiği bildirildi.