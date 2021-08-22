Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdmanlarda ve yapılan maçların ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...
SEAD KOLASINAC
Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kolasinac'ı kadrosunda düşünmeyen Arsenal'e bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de transfer sezonunun biteceği 31 Ağustos'u bekleyecek.
ALEIX VIDAL
Fenerbahçe, sağ taraf için de girişimlere başladı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren ve serbest futbolcu konumunda olan Aleix, listenin en tepesinde yer alıyor. 31 yaşındaki yıldız için görüşmeler sürüyor.