Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yeni sezonda mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıktı. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, hazırlık maçları ve Adana Demirspor maçının ardından eksikleri tespit etti ve transferde hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 16:29
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdmanlarda ve yapılan maçların ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan Kolasinac'ı kadrosunda düşünmeyen Arsenal'e bonservis ödemek istemeyen Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig'de transfer sezonunun biteceği 31 Ağustos'u bekleyecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

ALEIX VIDAL

Fenerbahçe, sağ taraf için de girişimlere başladı. Sevilla ile sözleşmesi sona eren ve serbest futbolcu konumunda olan Aleix, listenin en tepesinde yer alıyor. 31 yaşındaki yıldız için görüşmeler sürüyor.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

AURELIO BUTA

Fenerbahçe'nin transfer sezonu başından bu yana listesinde yer alan Aurelio Buta, yeniden gündeme geldi. Sarı lacivertli ekip, yeni sistemine en uygun olabilecek isimlerden biri olan Buta için Antwerp ile iletişime geçecek.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

TIAGO ESGAIO

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sağ beke takviye arayışında. Sarı-lacivertlilerin gündemindeki ismi Portekiz basını açıkladı. Fenerbahçe için Tiago Esgaio iddiası geldi.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

FACUNDA DANIEL TORRES

Transfer çalışmalarını çok yoğun bir şekilde sürdüren Galatasaray için flaş bir transfer iddiası geldi. Uruguay basını, Sarı-Kırmızılılar'ın Penarol forması giyen Facunda Daniel Torres'i isteyen kulüpler arasında olduğunu yazdı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

MOUSSA DEMBELE

Valencia ve Serdar Dursun'un sakatlığının ardından golcü transferinde temaslarını hızlandıran Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, uzun süredir gündeminde olan Moussa Dembele ile her konuda anlaştı.

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer çalışmalarını hızlandırdı! Keita Balde, Moussa Dembele, Daniel Torres... | FB haberleri

KEITA BALDE

Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin Keita Balde'nin peşinde olduğunu yazdı. Fenerbahçe'nin bu transferdeki rakipleri ise Valencia ve Watford...

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