Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Helsinki maçını değerlendirdi

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Helsinki maçını değerlendirdi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Finlandiya'nın Helsinki takımı ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, ilk maçı 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Spor yazarları da bu karşılaşmayı değerlendirirken dikkat çeken ifadeler kullandılar. İşte o yazılar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 07:31
Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Helsinki maçını değerlendirdi

EMRE BOL - ACİLEN!

Vitor Pereira, "Gol atan golcü istiyorum" demişti. Bu şeye benziyor! "Yazı yazacak yazar, boya yapacak boyacı, sıva yapacak sıvacı lazım" demeye… Nedense sıvacı deyince hep aklıma Ertem Şener geliyor! Tabii en önemlisi ne yaptığını bilen bir teknik direktör de gerekiyor Fenerbahçe'ye! Sistemini medyaya, taraftara değil, oyuncularına anlatabilen…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Helsinki maçını değerlendirdi

Tamam dün gece kadroda santrfor yok kabul ediyorum. Ama rakip de senin kalibrende değil be Pereira! Yani sahadaki kötü oyun sadece eksik futbolcularla izah edilemez. Sonra… Bu kadar sıkıcı bir maç izlerken gencecik Muhammed Gümüşkaya'nın muhteşem golü gecemizi aydınlattı. Golü atıp-atmaması çok önemli değil. Önemli olan cesareti, kararlılığı, kendine olan güveni…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Helsinki maçını değerlendirdi

Pereira'yı, "biraz da mecburiyetten" gençlere şans vermesinden dolayı öveyim mi yoksa takımda bu kadar çok sakat çıkması nedeniyle yereyim mi şaşırdım! Acaba yanlış bir antrenman mı yaptırıyor? Zira bu kadar sakatlığın başka bir açıklamasını bulamıyorum. Sonuç olarak ben bu Fenerbahçe'yi beğenmedim. Santrfor transferi yapacak bir başkan istiyorum! Hem de en acilinden…

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Helsinki maçını değerlendirdi

GÜRCAN BİLGİÇ - KRİZLERİN GECESİ

Kendi krizini ve kaosunu yaratmakta ustalığı kimselere bırakmayan bir takım Fenerbahçe. Her sezonun kendine özgü tartışmaları var. Resmi maçlar etabında da esame listesiyle birlikte ikisi kaleci altı yedeği gördük. Satamadıkları için Samatta'ya ödedikleri 6 milyon Euro'yu UEFA'nın FFP'sine sokamadılar.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Helsinki maçını değerlendirdi

Serdar Dursun, Valencia, Mert Hakan ve Pelkas sakatlar arasında. Santrfora Zajc yazıldı, aslında 3-6-0 oynandı maç. Peki; Galatasaray "Sizi istemiyoruz, takım bulun" dediği Feghouli, Falcao veya Djagne ile oynuyor, çözüm arıyor. "Şişkin kadrosunu" boşaltmaya uğraşan Fenerbahçe ise yedeğe oyuncu yazamıyor. Bu "müthiş" planlamanın iki sahibinden biri tribünde; Ali Koç, diğeri sahada; Vitor Pererira.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Helsinki maçını değerlendirdi

Taraftar "santrforsuzluk" üstünde isyan bayrağı taşıyor. Sahadaki takımın oyunu yok, santrfor için hazırladığı pozisyon yok, düşünülmüş hücum aksiyonu yok... Bir sürü oyuncu var, yedek yok. Ama iyi ki, Muhammed var. 20 yaşında, füze gibi şut çıkartıp, bir anda geceyi aydınlatan genç yetenek. Golünü armayı öperek kutlamak isterken, armasız tasarlanan formasına sarılıyor maalesef.

Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Helsinki maçını değerlendirdi

Sonrasında 16 yaşındaki Arda da şans buluyor. Krizin fırsata çevrildiği anlar belki de. Geceyi bu gençlerle "keyifli" hale getiriyor tribündeki taraftarlar. Tek mutluluk onlar... Elbette maçın Fransız hakemini atlayamayız. İlk 45'te iki net penaltıyı göremediler, veremediler. Maçın havasını değiştirecek, oyunculardan baskıyı alacak, rakibi strese sokacak o golün üstü hakem kararı ile çizildi. Kabul edilemez bir acemilik.

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