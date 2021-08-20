Son dakika spor haberi: Spor yazarları Fenerbahçe-Helsinki maçını değerlendirdi

EMRE BOL - ACİLEN! Vitor Pereira, "Gol atan golcü istiyorum" demişti. Bu şeye benziyor! "Yazı yazacak yazar, boya yapacak boyacı, sıva yapacak sıvacı lazım" demeye… Nedense sıvacı deyince hep aklıma Ertem Şener geliyor! Tabii en önemlisi ne yaptığını bilen bir teknik direktör de gerekiyor Fenerbahçe'ye! Sistemini medyaya, taraftara değil, oyuncularına anlatabilen…

Tamam dün gece kadroda santrfor yok kabul ediyorum. Ama rakip de senin kalibrende değil be Pereira! Yani sahadaki kötü oyun sadece eksik futbolcularla izah edilemez. Sonra… Bu kadar sıkıcı bir maç izlerken gencecik Muhammed Gümüşkaya'nın muhteşem golü gecemizi aydınlattı. Golü atıp-atmaması çok önemli değil. Önemli olan cesareti, kararlılığı, kendine olan güveni…