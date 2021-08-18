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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'e Karagümrük de talip oldu

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün talipleri artıyor. Sarı-lacivertlilerin yeni sezon kadro planlamasında düşünmediği golcü oyuncuya bu kez de Fatih Karagümrük talip oldu. (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:38
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Sinan Gümüş'e Karagümrük de talip oldu

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın raporu sonrası kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'ün yeni adresi belli oluyor. Takvim'de yer alan habere göre Süper Lig'in iddialı takımlarından Fatih Karagümrük, gurbetçi futbolcu için sarı-lacivertlilere resmi teklif yaptı.

Sinan Gümüş'ün Karagümrük ile anlaştığı, kulüpler arasında da ufak pürüzlerin kaldığı belirlendi. Sarı-lacivertli takıma geçtiğimiz sezon başında gelen 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 20 karşılaşmada 3 gol atarken 1 de asist yaptı.

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