Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Moussa Dembele bombası! Görüşmeler başladı

LYON DA PELKAS VE OZAN'I İSTİYOR

Fransa'dan gelen haberlere göre; Lyon Kulübü, Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor. Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun önümüzdeki günlerde bir menajerle İstanbul'a gelerek, iki futbolcunun şartlarını soracağı kaydedildi. Bu görüşmede, Moussa Dembele konusunun da masaya yatırılarak takas formülü dahil olmak üzere anlaşma zemini aranacağı ifade edildi.