Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Moussa Dembele bombası! Görüşmeler başladı

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Moussa Dembele bombası! Görüşmeler başladı

2014'ten bu yana süren şampiyonluk hasretini 2021-2022 sezonunda noktalamak isteyen Fenerbahçe, kadrosuna kaliteli bir golcü takviyesi yapmak için temaslarını sıklaştırdı. Gol yollarındaki sorunu çözmek isteyen sarı-lacivertlilerin, Fransız ekibi Lyon'da forma giyen Moussa Dembele ile ilgilendiği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Moussa Dembele bombası! Görüşmeler başladı

Uzun süredir güçlü ve bitirici bir forvet arayışı içinde olan Fenerbahçe, hedefini belirledi ve harekete geçti...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Moussa Dembele bombası! Görüşmeler başladı

Bir süredir gündeminde olan Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için harekete geçen sarı-lacivertlilerde bir yetkili, golcü futbolcunun menajeriyle Paris'te masaya oturarak pazarlıkları başlattı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Moussa Dembele bombası! Görüşmeler başladı

Sabah'ın haberine göre; Öncelikle 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeyi düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, anlaşmanın sağlanması halinde Lyon ile temas kuracak. Üstelik transferde Fenerbahçe'nin avantajı oldukça fazla. Çünkü Fransız kulübü de sarı-lacivertlilerin iki oyuncusunu gözüne kestirmiş durumda.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Moussa Dembele bombası! Görüşmeler başladı

LYON DA PELKAS VE OZAN'I İSTİYOR

Fransa'dan gelen haberlere göre; Lyon Kulübü, Dimitris Pelkas ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katmak istiyor. Lyon Sportif Direktörü Juninho'nun önümüzdeki günlerde bir menajerle İstanbul'a gelerek, iki futbolcunun şartlarını soracağı kaydedildi. Bu görüşmede, Moussa Dembele konusunun da masaya yatırılarak takas formülü dahil olmak üzere anlaşma zemini aranacağı ifade edildi.

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