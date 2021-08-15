Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Moussa Dembele bombası! Görüşmeler başladı

Uzun süredir güçlü ve bitirici bir forvet arayışı içinde olan Fenerbahçe, hedefini belirledi ve harekete geçti...
Bir süredir gündeminde olan Lyon'un yıldızı Moussa Dembele için harekete geçen sarı-lacivertlilerde bir yetkili, golcü futbolcunun menajeriyle Paris'te masaya oturarak pazarlıkları başlattı.
Sabah'ın haberine göre; Öncelikle 25 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeyi düşünen Fenerbahçeli kurmaylar, anlaşmanın sağlanması halinde Lyon ile temas kuracak. Üstelik transferde Fenerbahçe'nin avantajı oldukça fazla. Çünkü Fransız kulübü de sarı-lacivertlilerin iki oyuncusunu gözüne kestirmiş durumda.