Fenerbahçe Token adeta uçtu!

F.Bahçe'nin kripto varlığı Fenerbahçe Token, Paribu'da dün FB/TL paritesiyle alım satıma açıldı. İlk işlem gününde 30 liradan satışa sunulan Fenerbahçe Token'ler 160 lirayı gördü. Yoğun talep nedeniyle site çöktü.
F.Bahçe'ninkripto varlığı Fenerbahçe Token, Paribu'da dün FB/TL paritesiyle alım satıma açıldı. İlk işlem gününde 30 liradan satışa sunulan Fenerbahçe Token'ler 160 lirayı gördü. Yoğun talep nedeniyle site çöktü. Yönetim, dijital paradan 436 milyon lira (yaklaşık 44 milyon euro) hasılat elde edildiğini açıkladı.