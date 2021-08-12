Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe Dembele için tüm şartları zorlayacak

Süper Lig'de yeni sezonu pazar günü deplasmandaki Adana Demirspor karşılaşmasıyla açacak Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı.

Sabah'ın haberine göre; yönetim, geçen sezonu Atletico Madrid'de kiralık geçiren ve Olympique Lyon'la 2023 Haziran ayına kadar sözleşmesi olan Moussa Dembele için şartları zorlama kararı aldı.

YER AÇMAYA ÇALIŞIYOR

TFF'nin açıkladığı 497 milyon TL'lik limit nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-lacivertliler kripto paradan gelecek en az 175 milyon TL'lik gelirle rahatlayacak. Bu kez de elden oyuncu çıkarmak gerekecek. Frey ve Kemal Ademi'yi bonservisle satan Kanarya, Caulker'ı da gönderecek.

MOUSSA DEMBELE KİMDİR?

Futbola PSG altyapısında başlayan Dembele sırasıyla Fulham, Celtic, O.Lyon ve Atletico Madrid'de oynadı. Geçen sezon Ligue1'de 16 maça çıkarken 1 gol attı.