Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Steven Caulker'a Süper Lig'den 3 talip!

Fenerbahçe'nin bu sezonki ilk transferi olmasına karşın Portekizli teknik adam Vitor Pereira'nın olumsuz rapor verdiği İngiliz stoper Steven Caulker'a Süper Lig kulüplerinin ciddi ilgisinin olduğu öğrenildi. Takvim'in haberine göre bu kulüplerin Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor olduğu öğrenildi.



Yeni Malatyaspor'un Sadık Çifpınar ile de ilgilendiği biliniyor. Ancak bu 3 kulüp içerisinde en çok istekli olan ise Gaziantep. Teknik direktör Erol Bulut'un Alanyaspor'da hocalığını yaptığı İngiliz stoperde ısrarlı olduğu ifade ediliyor. Gelen bilgilere göre Erol Bulut'un Fener'de kalması durumunda da Caulker'n transferini talep edecekti. İngiliz stoper ile ilgili bu hafta içerisinde somut bir adım atılmasının yüksek ihtimal olduğu da öğrenildi.