Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper Viking! Jonas Wind...

Kanat bölgesini Burak Kabacak, savunmayı ise Kim Min Jae ile takviye eden Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor. Forvet hamlesi için girişimlere hız veren Sarı-Lacivertliler, Danimarka ekibi Kopenhag'ın formasını giyen 22 yaşındaki Jonas Wind'e kancayı attı.

MENAJERİYLE TEMAS SAĞLANDI



Scout ekibinin uzun bir süredir izlediği genç yıldızın kulübüyle görüşmelere başlandığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Jonas Wind'in menajeriyle de temas sağlamış durumda.

