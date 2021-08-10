Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper Viking! Jonas Wind...

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper Viking! Jonas Wind...

Son dakika transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezon öncesi oynadığı 7 hazırlık maçında da mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe'de gözler santrfor transferine çevrildi. Forvet konusunda ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertlilerin listesine sürpriz bir isim girdi. Fenerbahçe'nin Kopenhag'da forma giyen 22 yaşındaki Danimarkalı golcü Jonas Wind'i gündemine aldığı öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper Viking! Jonas Wind...

Kanat bölgesini Burak Kabacak, savunmayı ise Kim Min Jae ile takviye eden Fenerbahçe'de transfer şov sürüyor. Forvet hamlesi için girişimlere hız veren Sarı-Lacivertliler, Danimarka ekibi Kopenhag'ın formasını giyen 22 yaşındaki Jonas Wind'e kancayı attı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper Viking! Jonas Wind...

MENAJERİYLE TEMAS SAĞLANDI

Scout ekibinin uzun bir süredir izlediği genç yıldızın kulübüyle görüşmelere başlandığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre Fenerbahçe yönetimi, Jonas Wind'in menajeriyle de temas sağlamış durumda.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper Viking! Jonas Wind...

BİRÇOK KULÜP ONUN PEŞİNDE

Son iki sezonda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken genç yıldızla birçok kulüp yakından ilgileniyor. Yönetim bir yandan da Wind'e kaynak yaratmak için uğraşıyor.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'ye süper Viking! Jonas Wind...

OYUNCU SATIŞI YAPILACAK

4-5 futbolcusu için resmi teklif alan sarı-lacivertliler kısa süre içinde görüşmeleri sonlandırıp önemli bir gelir elde etmek istiyor. Yönetim böylece transferde elini güçlendirecek.

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