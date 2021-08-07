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Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Soares istemedi!

Son dakika transfer haberleri: Sarı-lacivertliler bir süredir Arsenal’in sağ beki Cedric Soares’i takip ediyordu. Ancak 29 yaşındaki futbolcu kariyerini Arsenal’de sürdürmek istediğini belirterek teklifi kabul etmedi. Cedric Soares, Premier Lig ekibinde forma için savaşmaya devam edeceğini kaydetti. (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Soares istemedi!
Sarı-lacivertliler bir süredir Arsenal'in sağ beki Cedric Soares'i takip ediyordu. Ancak 29 yaşındaki futbolcu kariyerini Arsenal'de sürdürmek istediğini belirterek teklifi kabul etmedi. Cedric Soares, Premier Lig ekibinde forma için savaşmaya devam edeceğini kaydetti.
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