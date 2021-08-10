Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Gedson Fernandes sürprizi! Benfica'nın talebi...

Yeni sezona pazar günü Adana Demirspor deplasmanında girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile defansını güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira'dan gelen sürpriz bir istekle orta saha için de tanıdık bir isim için kolları sıvadı: Gedson Fernandes…

Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon devre arasında G.Saray'a gelen Fernandes'i sarı-kırmızılılar tekrar kiralamak isterken, Beşiktaş'ın da bu oyuncuya talip olmasıyla iki kulüp arasında transfer savaşı çıkmıştı.