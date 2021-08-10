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Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Gedson Fernandes sürprizi! Benfica'nın talebi...

Son dakika transfer haberi... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira'nın isteği doğrultusunda ismi Beşiktaş ve Galatasaray'la da anılan Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Bonservisi Benfica'da bulunan Portekizli futbolcuyu kadrosunda görmeyi çok isteyen Pereira'nın bu isteğine sarı-lacivertli yönetim olumlu yanıt verirken, transferin önündeki en büyük engelin ise Benfica'nın istediği yüksek bonservis bedeli olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ağustos 2021 Salı 06:50
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Gedson Fernandes sürprizi! Benfica'nın talebi...

Yeni sezona pazar günü Adana Demirspor deplasmanında girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile defansını güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira'dan gelen sürpriz bir istekle orta saha için de tanıdık bir isim için kolları sıvadı: Gedson Fernandes

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Gedson Fernandes sürprizi! Benfica'nın talebi...

Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon devre arasında G.Saray'a gelen Fernandes'i sarı-kırmızılılar tekrar kiralamak isterken, Beşiktaş'ın da bu oyuncuya talip olmasıyla iki kulüp arasında transfer savaşı çıkmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Gedson Fernandes sürprizi! Benfica'nın talebi...

HÜCUMA DÖNÜK ORTA SAHA PLANLIYOR

Sezona 3'lü defansla girmeyi düşünen teknik direktör Vitor Pereira özellikle hücumda daha etkili bir orta saha hedefliyor. Gustavo'nun bu anlamda yetersiz olduğunu düşünen Portekizli çalıştırıcı, ona göre daha ileride oynamayı seven Gedson'u istedi.

Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Gedson Fernandes sürprizi! Benfica'nın talebi...

Yönetici Selahattin Baki de bunun üzerine Benfica ile temas kurarak, Gedson için Benfica'ya kiralama teklifini götürdü. Ancak Portekiz ekibi, Gedson için 15 milyon Euro bonservis isteyince pazarlıklar donduruldu.

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