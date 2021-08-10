Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den Gedson Fernandes sürprizi! Benfica'nın talebi...

Yeni sezona pazar günü Adana Demirspor deplasmanında girecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da sürüyor. Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile defansını güçlendiren sarı-lacivertliler, teknik direktör Pereira'dan gelen sürpriz bir istekle orta saha için de tanıdık bir isim için kolları sıvadı: Gedson Fernandes…
Sabah'ın haberine göre; Geçen sezon devre arasında G.Saray'a gelen Fernandes'i sarı-kırmızılılar tekrar kiralamak isterken, Beşiktaş'ın da bu oyuncuya talip olmasıyla iki kulüp arasında transfer savaşı çıkmıştı.
HÜCUMA DÖNÜK ORTA SAHA PLANLIYOR
Sezona 3'lü defansla girmeyi düşünen teknik direktör Vitor Pereira özellikle hücumda daha etkili bir orta saha hedefliyor. Gustavo'nun bu anlamda yetersiz olduğunu düşünen Portekizli çalıştırıcı, ona göre daha ileride oynamayı seven Gedson'u istedi.