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Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer teklifi geliyor! İşte o kulüp

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... 2020-21 sezonu devre arasında sarı lacivertlilere kiralık transfer olan Brigh Osayi-Samuel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İskoç basınında yer alan habere göre Fenerbahçeli Osayi'ye talip çıktı ve yıldız futbolcu için o kulüp, resmi görüşmelere başladı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 19:20
Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer teklifi geliyor! İşte o kulüp

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon QPR'dan kadrosuna kattığı Brigh Osayi Samuel için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İskoç basınında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcuya resmi teklif geldi.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer teklifi geliyor! İşte o kulüp

Daha önce Celtic'in ilgisi olduğu bilinen Osayi Samuel için, bu kez Glashow Rangers'ın devreye girdiği ve oyuncuyu almaya istekli olduğu ifade edildi.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer teklifi geliyor! İşte o kulüp

CELTIC YERİNE ADAM ALINCA...
Haberin detaylarında Celtic'in, Furuhashi ve Liel Abada transferleri sonrası Osayi Samuel'den vazgeçtiği ve bu sebeple Rangers'ın operasyonda tek kaldığı kaydedildi.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer teklifi geliyor! İşte o kulüp

MALMÖ MAÇINDAN SONRA HIZLANACAK
Öte yandan Glasgow Rangers yetkililerinin, Salı günü oynanacak Malmö maçı sonrası turun geçilmesi halinde Şampiyonlar Ligi için oyuncuyu mutlaka transfer etmek isteyeceği ve tüm şartların zorlanacağı kaydedildi.

Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer teklifi geliyor! İşte o kulüp

Osayi Samuel, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 18 maçda 1 gol 1 asist üretmiş ve Türkiye Kupası'nda 1 mücadelede forma giymişti.

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