Fenerbahçeli Osayi Samuel için transfer teklifi geliyor! İşte o kulüp

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon QPR'dan kadrosuna kattığı Brigh Osayi Samuel için sıcak gelişmeler yaşanıyor. İskoç basınında yer alan bilgilere göre yıldız futbolcuya resmi teklif geldi.
Daha önce Celtic'in ilgisi olduğu bilinen Osayi Samuel için, bu kez Glashow Rangers'ın devreye girdiği ve oyuncuyu almaya istekli olduğu ifade edildi.
CELTIC YERİNE ADAM ALINCA...
Haberin detaylarında Celtic'in, Furuhashi ve Liel Abada transferleri sonrası Osayi Samuel'den vazgeçtiği ve bu sebeple Rangers'ın operasyonda tek kaldığı kaydedildi.