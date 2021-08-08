Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçeli Sadık Çiftpınar'a Süper Lig'den iki talip!

Teknik direktör Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından kadro dışı bırakılan savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın hafta içerisinde sözleşmesini feshettikten sonra eski takımı Yeni Malatyaspor ile anlaşacağı öne sürüldü.

Sarı kırmızılı takımdan Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra yüzü bir türlü gülmeyen tecrübeli oyuncu geçirdiği sakatlıklar yüzünden yeni takımında bekleneni bir türlü veremedi.

Busabah Malatya'nın haberine göre; Yeni Malatyaspor'a yakınlığıyla bilinen Sadık Çiftpınar'ın menajeri Tuncay Maldan'ın başkan Adil Gevrek'in ofisinde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından oyuncunun eski takımına döneceği haberleri konuşulmaya başladı.

Çocukluktan hayalini kurduğu Fenerbahçe forması altında 27 maçta süre alan Sadık Çiftpınar 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

Yeni Malatyaspor'dan 750 bin Euro bonservis bedeliyle 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan tecrübeli oyuncunun Haziran 2022 yılına kadar sarı lacivertli kulüple sözleşmesi bulunuyor.

GAZİANTEP FK DA DEVREDE

Gaziantep Güneş'in haberine göre ise; Fenerbahçe'de yeni dönemde Vitor Pereira tarafından kadroda düşünülmeyen Sadık Çiftpınar ile Gaziantep FK'nın ilgili olduğu öğrenildi. 28 yaşında olan ve Fenerbahçe ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Sadık için kırmızı siyahlı kulübün nabız yokladığı bildirildi.