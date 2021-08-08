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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'a eski hocasından büyük övgü

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, Burak Kapacak ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını açıklamıştı. Genç futbolcunun eski hocası, Hakan Cenkçiler yıldız isim ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2021 Pazar 12:21
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'a eski hocasından büyük övgü

F.Bahçe'nin 'geleceğe yatırım' projesi kapsamında önceki gün transferini gerçekleştirdiği Burak Kapacak'ın eski hocası Bursaspor altyapı antrenörü Hakan Cenkçiler'den yıldız futbolcu ile ilgili flaş açıklama geldi. Hürriyet'in haberine göre; 21 yaşındaki kanat oyuncusunun babası Erdal Kapacak'ın da çok yetenekli bir futbolcu olduğunu anlatan Cenkçiler, "Fenerbahçe Burak'ı almakla çok doğru bir iş yaptı" dedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'a eski hocasından büyük övgü

Burak Kapacak'ın babası Erdal Kapacak'ın da çok yetenekli bir futbolcu olduğunu, Bursa amatör liginde isim yapmış, tanınmış, aranan bir santrafor olduğunu belirten Hakan Cenkçiler, "Burak'ın genlerinde futbolculuk var. Burak'ı almakla Fenerbahçe bence çok doğru bir iş yaptı. Ayrıca bir Türk teknik adam yerine Vitor Pereira'nın eline gittiği için de çok mutluyum. Yabancı teknik adamlar oyuncunun kim olduğuna değil sahada yaptığı işe bakıyorlar. Bu yüzden 'Burak Fenerbahçe'de çok başarılı olacaktır' diyebiliyorum' şeklinde konuştu.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'a eski hocasından büyük övgü

BİR SAMET AYBABA KEŞFİ

11 yaşında Tunaspor, 12 yaşında Altınsapan kulüplerinde oynayan Burak'ın Bursaspor alt yapısına 14,5 yaşında geldiğini fakat yeteneği sayesinde direk 16 yaş takımında oynamaya başladığını belirten Cenkçiler, ona ilk sahip çıkan ve cesaretlendiren Samet Aybaba olduğunun altını çizdi. O yıl U17 milli takımına seçilen Burak Kapacak'ı milli takım dönüşünde Bursaspor'un Afyon kampına çağıran Samet Aybaba'nın ilk denemesinde 'Bu çocuğun ayakları çok çabuk, bundan yararlanırız' şeklinde görüş belirterek yukarı aldığını ifade etti.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'a eski hocasından büyük övgü

SEYİRCİYİ AYAĞA KALDIRIR

Burak'ın çok çabuk adam eksiltebilen, kısa mesafede peş peşe çalımlar atabilen, çapraz koşularla karşı defansı yıpratan, tek başına maç alabilecek bir yetenek olduğunu belirten Cenkçiler "Burak eskilerin 'Asansörde bile 5 kişiye çalım atar' diye tabir ettiği türden bir yetenektir. Hele ki maça iyi başlarsa seyirciyi ayağa kaldırır, coşturur. performansını ikiye katlar. Onu kimse defansta tutamaz, aklı fikri ön taraftadır. Toplu ve topsuz çok hızlıdır, koşarken rakibine çakım atıp 2 metre önüne geçebilir. Sert şutları yoktur ama ayak içiyle plase vurarak uzak köşeye topu bırakır" dedi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'a eski hocasından büyük övgü

ÇOK SEVİMLİ VE UYUMLU

Öğrenci Burak'ı eski futbolcu Thierry Henry'e benzettiğini belirten Cenkçiler, kişilik olarak Burak Kapacak'ı 'Çok sevimli, şakacı ve uyumlu' fir futbolcu olarak tarif ediyor. Eski amatör futbolcu olan babasının daha sonra Bursa Otogarında şube müdürlüğü yaptığını belirten Cenkçiler "Otogarda büyüdüğü için hem çok fırlama hem çok şakacı, hem de uyumlu bir futbolcudur. Tatlı dilli, güler yüzlü melek gibi bir kalbi vardır. Ben bugüne kadar bir kişiyle dahi sorun yaşadığına tanık olmadım. Anne Karadeniz babası Erzurum kökenli ama kendisi Bursa da yetişti. Başarılı olmasını ve yükselmesini istiyoruz" dedi.

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