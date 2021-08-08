Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin yeni transferi Burak Kapacak'a eski hocasından büyük övgü

Burak'ın çok çabuk adam eksiltebilen, kısa mesafede peş peşe çalımlar atabilen, çapraz koşularla karşı defansı yıpratan, tek başına maç alabilecek bir yetenek olduğunu belirten Cenkçiler "Burak eskilerin 'Asansörde bile 5 kişiye çalım atar' diye tabir ettiği türden bir yetenektir. Hele ki maça iyi başlarsa seyirciyi ayağa kaldırır, coşturur. performansını ikiye katlar. Onu kimse defansta tutamaz, aklı fikri ön taraftadır. Toplu ve topsuz çok hızlıdır, koşarken rakibine çakım atıp 2 metre önüne geçebilir. Sert şutları yoktur ama ayak içiyle plase vurarak uzak köşeye topu bırakır" dedi.

ÇOK SEVİMLİ VE UYUMLU

Öğrenci Burak'ı eski futbolcu Thierry Henry'e benzettiğini belirten Cenkçiler, kişilik olarak Burak Kapacak'ı 'Çok sevimli, şakacı ve uyumlu' fir futbolcu olarak tarif ediyor. Eski amatör futbolcu olan babasının daha sonra Bursa Otogarında şube müdürlüğü yaptığını belirten Cenkçiler "Otogarda büyüdüğü için hem çok fırlama hem çok şakacı, hem de uyumlu bir futbolcudur. Tatlı dilli, güler yüzlü melek gibi bir kalbi vardır. Ben bugüne kadar bir kişiyle dahi sorun yaşadığına tanık olmadım. Anne Karadeniz babası Erzurum kökenli ama kendisi Bursa da yetişti. Başarılı olmasını ve yükselmesini istiyoruz" dedi.