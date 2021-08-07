Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Davidson, Okereke, Moussa Sissoko... | FB haberleri

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Davidson, Okereke, Moussa Sissoko... | FB haberleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... 2020-2021 sezonunda beklenen başarıyı yakalayamayan ve sezonu Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, gelecek sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla yola çıkacak. Teknik direktör koltuğuna Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe, transferde de hareketli bir dönem geçiriyor. Listeye son olarak Davidson, Okereke, Moussa Sissoko gibi isimler dahil oldu. İşte Fenerbahçe'nin transfer listesi ve detayları... (FB haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:04
Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Davidson, Okereke, Moussa Sissoko... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. İdman ve hazırlık maçlarının ardından eksikleri tespit eden Portekizli hoca listeye yeni isimleri ekledi. İşte o liste ve detayları...

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Davidson, Okereke, Moussa Sissoko... | FB haberleri

SEAD KOLASINAC

Kanarya, Sead Kolasinac için resmi temaslara ve menajeriyle görüşmelere başladı. Fenerbahçe'ye bu transferde Boşnak sol bekin, Arsenal'den eski takım arkadaşı Mesut Özil yardım ediyor.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Davidson, Okereke, Moussa Sissoko... | FB haberleri

CEDRIC SOARES

Sarı-lacivertliler bir süredir Arsenal'in sağ beki Cedric Soares'i takip ediyordu. Ancak 29 yaşındaki futbolcu kariyerini Arsenal'de sürdürmek istediğini belirterek teklifi kabul etmedi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Davidson, Okereke, Moussa Sissoko... | FB haberleri

DAVID OKEREKE

Gelecek seozn iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe, forvet arayışlarını da sürdürüyor. Beşiktaş'ın da gündeminde yer alan Club Brugge'ün yıldızı David Okereke, Fenerbahçe'nin gündemine geldi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Davidson, Okereke, Moussa Sissoko... | FB haberleri

DAVIDSON

Fenerbahçe'nin, Alanyaspor forveti Davidson ile ilgilendiği iddia ediiyordu. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Davidson, Okereke, Moussa Sissoko... | FB haberleri

SALOMON RONDON

Sarı lacivertliler, Çin Süper Lig ekiplerinden Dalian Professional forması giyen Salomon Rondon'u gündemine aldı. Kanarya 31 yaşındaki futbolcu için yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldı. Oyuncunun da Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı bilgisi verildi.

Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Davidson, Okereke, Moussa Sissoko... | FB haberleri

MOUSSA SISSOKO

Fenerbahçe bombayı patlatıyor. Tottenham Hotspur'da haftalık 80 bin euro kazanan Moussa Sissoko, sarı laciverlilerin gündemine geldi. Kanarya yıldız futbolcuyu kiralamak için Tottenham ile masaya oturmaya hazırlanıyor.

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