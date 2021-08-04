Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberleri: Altınordu'dan Fenerbahçeli Murat Sağlam'a transfer kancası!

Son dakika spor haberleri: Altınordu'dan Fenerbahçeli Murat Sağlam'a transfer kancası!

Son dakika transfer haberi... Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Murat Sağlam'a sürpriz bir talip çıktı. TFF 1. Lig ekibi Altınordu, 23 yaşındaki sağ beki kiralamak için harekete geçti. Transferin birkaç gün içinde açıklanabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:02
Son dakika spor haberleri: Altınordu'dan Fenerbahçeli Murat Sağlam'a transfer kancası!

TFF 1. Lig ekibi Altınordu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan gurbetçi sağ bek Murat Sağlam'a kanca attı. Yeni Asır'da yer alan habere göre kırmızı-lacivertliler, Almanya doğumlu 23 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için girişimlere başladı.

JSG Hameln-Land ve Wolfsburg altyapısında görev alan Murat, 2019-20 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de ligde sadece 1 maça çıkmıştı.

Geçen sezonu kiralık olarak Çaykur Rizespor'da geçiren gurbetçi defans oyuncusu, Karadeniz temsilcisinde 1 müsabakada görev aldı. Wolfsburg altyapısında yetişen Murat'ı Altınordu, iki sezon önce de kadrosuna katmak istemişti. F.Bahçe ve Trabzonspor'un da devreye girmesiyle gurbetçi oyuncu, Altınordu'yu tercih etmemişti. Transferin birkaç gün içesinde açıklanması bekleniyor.

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