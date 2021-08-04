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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin cephesinden açıklama geldi

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Fenerbahçe'de yeni öncesi önce kadro yapılanması devam ediyor. Pereira'nın 4 futbolcuyu kadro dışı bırakmasının ardından Sinan Gümüş ve Caner Erkin de kadro dışı kaldı. Tecrübeli futbolcu Caner Erkin cephesinden açıklama geldi. Tecrübeli futbolcu, Fenerbahçe'nin kendilerine takım bulmalarını ilettiğini açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 18:19 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 18:29
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Caner Erkin cephesinden açıklama geldi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken Caner Erkin'in kadro dışı kaldığı açıklandı.

Tecrübeli futbolcunun menajeri Batur Altıparmak konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA:

Vitor Pereira'nın toplantıda 'Seni oynatmayı düşünmüyorum, senin bölgene transfer yapacağız' söylemine karşılık oyuncumuz Caner Erkin, her zaman mücadeleye açık olduğunu, bölgesine transfer yapılması durumunda formayı savaşarak alacağını iletmiştir."

"Ancak Vitor Pereira ve Fenerbahçe yönetim kurulu tarafından sezonun başlamasına 10 gün kala oyuncumuzun kendisine takım bulması iletilmiştir.

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