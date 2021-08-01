Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Vitor Pereira transfere onay verdi! Fenerbahçe Samuel Kalu'yu bitiriyor

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira transfere onay verdi! Fenerbahçe Samuel Kalu'yu bitiriyor

Son dakika spor haberi... Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını yeni teknik direktör Vitor Pereira ile sürdürüyor. Saha dışında da çalşmalarına devam eden Sarı-Lacivertliler'de bir diğer gündem ise transfer... Sarı-Lacivertliler Portekizli hocanın ısrarla istediği genç yıldız için kolları sıvadı. İşte detaylar... (FB haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Vitor Pereira transfere onay verdi! Fenerbahçe Samuel Kalu'yu bitiriyor

Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Vitor Pereira'nın isteği üzerine sağ kanada takviye yapmak için kollar sıvandı. Pereira, hazırlık maçlarında Osayi ve Nazım'dan bir türlü istediği verimi alamadı. Orada daha hızlı ve iş bitirici bir oyuncu isteyen Portekizli teknik adam, Samuel Kalu'nun transferine onay verdi. F.Bahçe, geçen sezon da gündeme gelen yıldız için harekete geçti.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira transfere onay verdi! Fenerbahçe Samuel Kalu'yu bitiriyor

ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK

Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Takvim'in haberine göre; bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak ve ortak bir yol bulunacak.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira transfere onay verdi! Fenerbahçe Samuel Kalu'yu bitiriyor

2023 YILINDA SONA ERİYOR

Asıl mevkisi sağ kanat olan Nijeryalı yıldız Samuel Kalu, görev verilmesi halinde sol kanat ve forvet arkası olarak da görev yapabiliyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun Bordeaux ile sözleşmesi 2023 yılının yazında sona eriyor.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira transfere onay verdi! Fenerbahçe Samuel Kalu'yu bitiriyor

20 MAÇTA 4 GOL 1 ASİST

Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan başarılı oyuncu 2018 yılında Gent'ten Bordeaux'ya 8.5 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Kalu geçen sezon Ligue 1'de 20 maçta 4 gol ve 1 asist üretti.

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira transfere onay verdi! Fenerbahçe Samuel Kalu'yu bitiriyor

12 KEZ MİLLİ TAKIM

Fenerbahçe'nin Bordeaux'tan transfer etmek istediği Samuel Kalu, 12 kez milli formayı giydi. Genç yıldız forma giydiği karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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