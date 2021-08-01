Son dakika spor haberi: Vitor Pereira transfere onay verdi! Fenerbahçe Samuel Kalu'yu bitiriyor

Fenerbahçe transferde atağa kalktı... Vitor Pereira'nın isteği üzerine sağ kanada takviye yapmak için kollar sıvandı. Pereira, hazırlık maçlarında Osayi ve Nazım'dan bir türlü istediği verimi alamadı. Orada daha hızlı ve iş bitirici bir oyuncu isteyen Portekizli teknik adam, Samuel Kalu'nun transferine onay verdi. F.Bahçe, geçen sezon da gündeme gelen yıldız için harekete geçti.

ŞARTLAR MASAYA YATIRILACAK Sağ kanada yıldız bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Fransız ekibi Bordeaux'un yöneticileriyle bir araya gelmesi bekleniyor. Takvim'in haberine göre; bu görüşmede transfer şartları masaya yatırılacak ve ortak bir yol bulunacak.