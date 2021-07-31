Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Dimitris Pelkas'ı, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol forvet bölgesinde konuşlandırıyor. Tecrübeli hocanın amacı, Yunan yıldızını, İnsigne'nin İtalya Milli Takımı'nda görevlendirildiği gibi kullanmak. Bu yüzden oyuncusundan kaleye daha fazla şut denemesi istiyor.

Son olarak Marko Arnautovic'i kadrosuna katan İtalya Serie A takımlarından Bologna ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach Dimitrios Pelkas 'ın transferi için Fenerbahçe ile görüşme halinde

Daha önce Pelkas için 4.5 milyon Euro'luk teklif sunan ve bu teklifi Fenerbahçe tarafından reddedilen Bologna, Yunan futbolcu için teklifini bir miktar daha yükselterek 6 milyon euro seviyesine çıkarttı.