Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Geçtiğimiz sezonun başında Yunanistan ekibi PAOK'tan transfer edilen Pelkas, gösterdiği performansla hem Avrupa kulüklerinin dikkatini çekti hem de taraftarın gönlünde taht kurdu. Yeni sezon öncesi talipleri sıraya giren Yunan yıldız için Fenerbahçe istediği rakamı belirledi. İşte sarı-lacivertlilerin Dimitrios Pelkas için istediği rakam... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:48
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Dimitrios Pelkas geliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

Sarı-lacivertliler hem İtalya'dan hem de Almanya'dan gelen teklifleri değerlendiriyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

VITOR PEREIRA'DAN YENİ GÖREV

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımda değişim rüzgârlarını başlatırken, oyuncularına da farklı roller vermeyi planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Dimitris Pelkas'ı, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol forvet bölgesinde konuşlandırıyor. Tecrübeli hocanın amacı, Yunan yıldızını, İnsigne'nin İtalya Milli Takımı'nda görevlendirildiği gibi kullanmak. Bu yüzden oyuncusundan kaleye daha fazla şut denemesi istiyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

TEKLİFLER GELİYOR

Son olarak Marko Arnautovic'i kadrosuna katan İtalya Serie A takımlarından Bologna ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach Dimitrios Pelkas'ın transferi için Fenerbahçe ile görüşme halinde

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

Daha önce Pelkas için 4.5 milyon Euro'luk teklif sunan ve bu teklifi Fenerbahçe tarafından reddedilen Bologna, Yunan futbolcu için teklifini bir miktar daha yükselterek 6 milyon euro seviyesine çıkarttı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

Bologna'dan gelen 6 milyon Euro'luk teklifi de geri çeviren Fenerbahçe, yıldız isim için istediği rakamı belirledi

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

İtalyan basınında yer alan haberde; Vitor Pereira'nın da kesinlikle takımda kalmasını istediği Pelkas için minimum 10 milyon Euro bonservis bedeli bekleniyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

Fenerbahçe Dimitrios Pelkas için 10 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacak.

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