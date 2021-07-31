Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'nin Pelkas için istediği rakam belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Dimitrios Pelkas geliyor.
Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Dimitrios Pelkas geliyor.
Sarı-lacivertliler hem İtalya'dan hem de Almanya'dan gelen teklifleri değerlendiriyor.
VITOR PEREIRA'DAN YENİ GÖREV
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, takımda değişim rüzgârlarını başlatırken, oyuncularına da farklı roller vermeyi planlıyor.
Sabah'ın haberine göre; Portekizli çalıştırıcı, Dimitris Pelkas'ı, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sol forvet bölgesinde konuşlandırıyor. Tecrübeli hocanın amacı, Yunan yıldızını, İnsigne'nin İtalya Milli Takımı'nda görevlendirildiği gibi kullanmak. Bu yüzden oyuncusundan kaleye daha fazla şut denemesi istiyor.
TEKLİFLER GELİYOR
Son olarak Marko Arnautovic'i kadrosuna katan İtalya Serie A takımlarından Bologna ve Almanya Bundesliga ekiplerinden Mönchengladbach Dimitrios Pelkas'ın transferi için Fenerbahçe ile görüşme halinde
Daha önce Pelkas için 4.5 milyon Euro'luk teklif sunan ve bu teklifi Fenerbahçe tarafından reddedilen Bologna, Yunan futbolcu için teklifini bir miktar daha yükselterek 6 milyon euro seviyesine çıkarttı.
Bologna'dan gelen 6 milyon Euro'luk teklifi de geri çeviren Fenerbahçe, yıldız isim için istediği rakamı belirledi
İtalyan basınında yer alan haberde; Vitor Pereira'nın da kesinlikle takımda kalmasını istediği Pelkas için minimum 10 milyon Euro bonservis bedeli bekleniyor.
Fenerbahçe Dimitrios Pelkas için 10 milyon Euro'nun altında gelen teklifleri değerlendirmeye almayacak.