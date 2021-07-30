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Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan yarışı!

Son dakika spor haberi: İtalyanlar, Kaan Ayhan’ın Türkiye’ye yakın olduğunu yazdı. Fenerbahçe’nin transferde bir adım önde olduğu ifade edilirken, Galatasaray’ın da devreye girdiği ileri sürüldü. Sassuolo'nun yıldız futbolcunun transferinde 5 milyon euro bonservis beklediğinin altı çizildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan yarışı!

Milli Takım'ın son yıllarda vazgeçilmezleri arasında yer alan Kaan Ayhan için İtalya basınında önemli iddialar vardı. Uzun süredir Türk takımlarının gündemine giren 26 yaşındaki oyuncunun transferi konusunda ezeli rakipler Fenerbahçe ile Galatasaray'ın yarıştığı ileri sürüldü.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Kaan Ayhan yarışı!

Sarı- laciverlilerin bu transferde bir adım önde olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın da temaslarını sürdürdüğü kaydedildi. Kaan'ın 2024'e kadar sözleşmesinin bulunduğu Sassuolo'nun bu oyuncunun transferinde 5 milyon euro bonservis beklediği, Fenerbahçe'nin ise 3 milyon euro'nun üstüne çıkmadığı vurgulandı. Stoper olarak oynamasının yanı sıra ön libero ve sağ bekte de görev yapan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 19 maçta 785 dakika sahada kaldı.

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