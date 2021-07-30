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Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ikinci van Persie krizi kapıda! Mesut Özil...

Son dakika Fenerbahçe spor haberi: Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Mesut Özil'i son hazırlık maçında 45 dakika kullandı. Sosyal medya, Van Persie krizini hatırlatarak, “Yeni hedef Mesut mu?” ifadesnii kullandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2021 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de ikinci van Persie krizi kapıda! Mesut Özil...

Fenerbahçe'deki ilk döneminde olduğu gibi koşan ısıran ve rakibi boğan bir takım oluşturmak isteyen Vitor Pereira geldiği ilk günden itibaren oyuncularına savaşmayı aşılıyor.

Takvim'in haberine göre; ilk döneminde mücadeleden kaçan Van Persie ile sürekli sorun yaşayan Portekizli teknik adamın hazırlık maçında 45 dakika süre verdiği Mesut Özil'le de sorun yaşayabileceği şeklinde görüşler belirtildi. Sosyal mededyadaki taraftarlar, "Acaba o da Van Persie ile aynı kaderi mi paylaşacak. İnşallah Mesut Özil ile sorun yaşamaz" yorumları yapıldı.

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