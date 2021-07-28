Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe 4. hazırlık maçında! Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | FB haberleri

Fenerbahçe 4. hazırlık maçında! Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | FB haberleri

Yeni sezona Vitor Pererira yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe, 4. hazırlık maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacak. Mesut Özil, Serdar Dursun, Steven Caulker ve Samatta'nın maçta süre alıp almayacağı araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:55
Fenerbahçe 4. hazırlık maçında! Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Şifresiz mi? | FB haberleri

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ile Hollanda temsilcisi PEC Zwolle karşı karşıya geliyor. Maçın detayları futbolseverler tarafından araştırılıyor ve merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

FENERBAHÇE - PEC ZWOLLE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE - ZWOLLE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Sarı lacivertli takımın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Zwolle maçı için doğu ve batı tribünlerinde bilet satışı olacağı belirtildi. Bilet alımı ve stada giriş esnasında izleyicilerden HES kodu talep edilecek bilet fiyatları ise 80 TL olacak.

MAÇ HANGİ STATTA OYNANACAK?

Uzun bir aradan sonra taraftarına kavuşacak olan Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda PEC Zwolle'yi konuk edecek.

Fenerbahçe'nin hazırlık maçı programı;

28 Temmuz:

Fenerbahçe-PEC Zwolle

31 Temmuz:

Fenerbahçe-Greuther Fürth

4 Ağustos:

Fenerbahçe-Dinamo Kiev

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