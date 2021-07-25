Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Rafinha...

Fenerbahçeli kurmaylar, yaklaşan sezon öncesinde 'kusursuz' bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmayı planladığı isimlerden biri de Paris Saint-Germain'li Rafinha ...

28 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı var ve Fransız temsilcisi 15 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli belirlemişti. Ancak Wijnaldum'u kapan Paris ekibinde orta sahada Rafinha'ya forma kalmadı.