Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Rafinha...

Fenerbahçeli kurmaylar, yaklaşan sezon öncesinde 'kusursuz' bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmayı planladığı isimlerden biri de Paris Saint-Germain'li Rafinha...
28 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı var ve Fransız temsilcisi 15 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli belirlemişti. Ancak Wijnaldum'u kapan Paris ekibinde orta sahada Rafinha'ya forma kalmadı.
Yeni bir yol haritası arayışındaki Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı. Kanarya, kiralık formülüyle tecrübeli futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor. Fırsat transferi olarak görülüyor.