Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Rafinha...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Rafinha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarında gaza basan Fenerbahçe, önemli bir ismi gündemine aldı. Paris Saint-Germain'in daha önce 15 milyon euro talep ettiği Rafinha'yı kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertlilerin eline koz geçti. İşte detaylar... (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 13:41
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Rafinha...

Fenerbahçeli kurmaylar, yaklaşan sezon öncesinde 'kusursuz' bir kadro kurmak istiyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosuna katmayı planladığı isimlerden biri de Paris Saint-Germain'li Rafinha...

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Rafinha...

28 yaşındaki oyuncunun 1 yıl daha kontratı var ve Fransız temsilcisi 15 milyon euro gibi yüksek bir bonservis bedeli belirlemişti. Ancak Wijnaldum'u kapan Paris ekibinde orta sahada Rafinha'ya forma kalmadı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Rafinha...

Yeni bir yol haritası arayışındaki Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı. Kanarya, kiralık formülüyle tecrübeli futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor. Fırsat transferi olarak görülüyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'ye fırsat transferi! Rafinha...

Rafinha Alcantara, La Masia altyapı çıkışlı bir oyuncu. Barcelona'nın alt yapısında yetiştikten sonra sırasıyla Celta Vigo, Inter ve PSG takımlarında forma giydi. Kariyerinde çıktığı 288 mücadelede 41 defa ağları sarstı. Takım arkadaşlarına da 35 asist yaptı.

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