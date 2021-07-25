Haberler Fenerbahçe Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıkıntılar arttı! Futbolcuların maç başı ücretleri 1 yıldır ödenmiyor

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıkıntılar arttı! Futbolcuların maç başı ücretleri 1 yıldır ödenmiyor

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon hazırlıkları sürerken mevcut oyuncularla ilgili sıkıntı yaşanıyor. Yerli oyunculara verilen bazı sözlerin tutulmadı iddia edilirken, Emre Belözoğlu'nun ayrılığından sonra sorunların iyice ayyuka çıktığı belirtildi. Yerli futbolculara 1 yıldır maç başı ücretlerin ödenmediği öne sürülen sarı-lacivertlilerde, geçen sezondan futbolculara verilen bazı sözlerin tutulmadığı da bildirildi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2021 Pazar 09:22
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıkıntılar arttı! Futbolcuların maç başı ücretleri 1 yıldır ödenmiyor

Fenerbahçe'de maaşlarını gecikmeli olarak alan yerli oyuncular, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından, ödemelerin düzene girmesini bekliyordu. Yabancı futbolcularla davalık olmak istemeyen yönetim, onların alacaklarını düzenli şekilde öderken, yine fedakarlık istenen yerliler oldu.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıkıntılar arttı! Futbolcuların maç başı ücretleri 1 yıldır ödenmiyor

Akşam'ın haberine göre; Anlaşmaya rağmen ücretlerini 2 ay gecikmeli olarak alan yerli oyuncuların geçen sezonki maç başı ücretlerinin ise tamamının ödenmediği belirtildi. Futbolcuların sözleşmelerinde yer alan ve galibiyet primi olarak ödenen maç başı alacakların, ciddi bir miktar oluşturduğu da belirtiliyor.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıkıntılar arttı! Futbolcuların maç başı ücretleri 1 yıldır ödenmiyor

Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'de 40 maça çıkarken, 25 galibiyet elde etti. Sarı-Lacivertliler, ligin yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselmişti.

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıkıntılar arttı! Futbolcuların maç başı ücretleri 1 yıldır ödenmiyor

BAZI SÖZLER TUTULMADI!
Ödenmeyen ücretlerin yanında geçen sezondan futbolculara verilen bazı sözlerin tutulmadığı da öne sürülüyor. Sportif direktörlük yaptığı dönemde futbolcularla bu tür görüşmeleri yapan ve ücret indirimi dahil pek çok konuda karşılıklı sözlü taahhütlerde bulunan Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra sıkıntılar daha da arttı. Kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenen bazı oyuncuların da ödeme beklediği, yönetimin ise borçlara karşılık bonservislerini vermeyi önereceği konuşuluyor.

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