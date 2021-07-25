Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıkıntılar arttı! Futbolcuların maç başı ücretleri 1 yıldır ödenmiyor

Fenerbahçe'de maaşlarını gecikmeli olarak alan yerli oyuncular, Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmanın ardından, ödemelerin düzene girmesini bekliyordu. Yabancı futbolcularla davalık olmak istemeyen yönetim, onların alacaklarını düzenli şekilde öderken, yine fedakarlık istenen yerliler oldu.
Akşam'ın haberine göre; Anlaşmaya rağmen ücretlerini 2 ay gecikmeli olarak alan yerli oyuncuların geçen sezonki maç başı ücretlerinin ise tamamının ödenmediği belirtildi. Futbolcuların sözleşmelerinde yer alan ve galibiyet primi olarak ödenen maç başı alacakların, ciddi bir miktar oluşturduğu da belirtiliyor.
Fenerbahçe geçen sezon Süper Lig'de 40 maça çıkarken, 25 galibiyet elde etti. Sarı-Lacivertliler, ligin yanında Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselmişti.