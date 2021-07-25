Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sıkıntılar arttı! Futbolcuların maç başı ücretleri 1 yıldır ödenmiyor

BAZI SÖZLER TUTULMADI!

Ödenmeyen ücretlerin yanında geçen sezondan futbolculara verilen bazı sözlerin tutulmadığı da öne sürülüyor. Sportif direktörlük yaptığı dönemde futbolcularla bu tür görüşmeleri yapan ve ücret indirimi dahil pek çok konuda karşılıklı sözlü taahhütlerde bulunan Emre Belözoğlu'nun ayrılmasından sonra sıkıntılar daha da arttı. Kadro dışı bırakılan ve kulüp bulması istenen bazı oyuncuların da ödeme beklediği, yönetimin ise borçlara karşılık bonservislerini vermeyi önereceği konuşuluyor.