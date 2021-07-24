Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de forvet bilmecesi

Kanarya'da forvet bilmecesi sürüyor. Kadroda en önemli eksik olarak gösterilen bölge için hala resmi bir adım gelmedi. Kiralanması gündemde olan Vedat Muriç ve Alexander Sörloth için kulüpleri Lazio ile Leipzig'den hala haber bekleniyor. Portimonense'li Beto konusunda da yeni bir gelişme yok. Pereira'nın yöneticilerle yaptığı görüşmede, transfer konusunda aceleye gerek olmadığını söylediği, "Alacaksak en iyisi olsun. Takımda direkt oynasın. Bunun için biraz daha beklemeye razıyım" dediği öğrenildi. Forvet dışında kanat oyuncusu ve bir de bek için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.