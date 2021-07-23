Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri

Vitor Pereria, Fenerbahçe için çıkarttığı raporu yönetime sundu. Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki idman ve hazırlık maçında eksikleri teşhis eden Portekizli teknik adamın raporuna göre Fenerbahçe'nin transfer listesi şu şekilde;
DARIO BENEDETTO
Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'ye menajerlerden sürpriz bir teklif geldi. Sarı laciverli ekibe Marsilya forması giyen Dario Benedetto önerildi. Benedetto, Fenerbahçeli yetkililer tarafından veto edildi.
NOAM BAUMANN
Altay Bayındır'ın takımdan ayrılması ihtimaline karşın Fenerbahçe'nin, son olarak İsviçre Ligi ekiplerinden Lugano'nun kalesini koruyan Noam Baumann için transfer girişimlerini başlattığı iddia edildi.