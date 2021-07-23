Son dakika spor haberleri: İşte Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki isimler! Noam Baumann, Rafinha, Rhian Brewster... | FB haberleri

ANDREA PETAGNA Fenerbahçe'de forvet için arayışlar devam ederken, geçtiğimiz sezonu SPAL'de geçiren Petagna gündeme geldi. Yeni Asır'ın haberine göre, Fenerbahçe, 26 yaşındaki santrfor için Napoli'ye iki yıllık kiralama üçüncü yılda ise satın alma opsiyonlu transfer teklifi sunduğu öne sürüldü.

RAFINHA Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Rafinha için girişimler devam ederken, Brezilya ekiplerinden Flamengo'nun da talip olduğu belirtildi.