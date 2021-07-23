Fenerbahçe'de Vitor Pereira'dan Osayi'ye yeni görev!

Gökhan Gönül ile sözleşme yenilemeyen Fenerbahçe savunmanın sağına transfer yapmamıştı. Pereira'nın elinde bu bölgede sadece Nazım Sangare var. Takvim'in haberine göre, yeni sezonda 3-4-3 sistemi ile takımın sahaya sürmeyi planlayan teknik patron Vitor Pereira, Osayi Samuel'i dörtlü orta sahanın sağına hazırlıyor. Osayi hazırlık maçlarında geçer not alsa da Pereira oyuncusunu bunu birkaç maç daha görmek istiyor. Nijerya asıllı oyuncu başarılı olursa bu bölgede 1. opsiyon olacak. Ancak Portekizli teknik adam, uzun lig maratonunu da düşünerek bu bölgeye takviye yapılmasından yana.