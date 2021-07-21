Paulinho kabul etmedi

Transfer döneminde üzerinde çok durulan isimlerden Paulinho, F.Bahçe'den gelen teklifi kabul etmedi. Brezilyalı yıldızın en güçlü teklifi Kanarya'dan aldığı ancak öneriyi reddettiği belirtildi. Paulinho, Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden birine transfer olmak istiyor.
Transfer döneminde üzerinde çok durulan isimlerden Paulinho, F.Bahçe'den gelen teklifi kabul etmedi. Brezilyalı yıldızın en güçlü teklifi Kanarya'dan aldığı ancak öneriyi reddettiği belirtildi. Paulinho, Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden birine transfer olmak istiyor.