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Paulinho kabul etmedi

Transfer döneminde üzerinde çok durulan isimlerden Paulinho, F.Bahçe'den gelen teklifi kabul etmedi. Brezilyalı yıldızın en güçlü teklifi Kanarya'dan aldığı ancak öneriyi reddettiği belirtildi. Paulinho, Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden birine transfer olmak istiyor.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2021 Çarşamba 06:50
Paulinho kabul etmedi
Transfer döneminde üzerinde çok durulan isimlerden Paulinho, F.Bahçe'den gelen teklifi kabul etmedi. Brezilyalı yıldızın en güçlü teklifi Kanarya'dan aldığı ancak öneriyi reddettiği belirtildi. Paulinho, Avrupa'nın 5 Büyük Ligi'nden birine transfer olmak istiyor.
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