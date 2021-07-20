Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi! Kiralama formülü masada

Yeni sezona teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan ve şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor. Daha önce Brezilyalı Paulinho ile yakından ilgilenen sarı-lacivertlilerin, bu kez başka bir Sambacı'yı gündemine aldığı öğrenildi. Kanarya, Fransız ekibi Paris-Saint Germain'in 28 yaşındaki yıldızı Rafinha'ya kanca attı.
KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA!
PSG'nin, Premier Lig ekibi Liverpool'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Wijnaldum sonrası Rafinha'yı kadroda düşünmemesi üzerine harekete geçen Kanarya, Fransız kulübün kapısını çalarak nabız yokladı. Fenerbahçe'nin oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR!
Daha önce İtalya ekibi Inter ve İspanya temsilcisi Barcelona formaları giyen Brezilyalı futbolcu da yedek kalmak istemediği için takımdan ayrılmak istiyor. Yıldız ismin bu tavrının, Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirdiği belirtiliyor.