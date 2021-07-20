Haberler Fenerbahçe Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi! Kiralama formülü masada

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi! Kiralama formülü masada

Serdar Dursun ve Steven Caulker'i kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Teknik direktör Vitor Pereria'nın talepleri doğrultusunda hamlelerini yapacak olan sarı-lacivertli yönetim, dünyaca ünlü yıldız Rafinha'nın peşine düştü. PSG ile masaya oturan Kanarya'nın, kiralama formülünü devreye sokacağı belirtildi. 28 yaşındaki futbolcunun yedek kalmak istemediği için takımdan ayrılmak istemesinin, Fenerbahçe'nin elini güçlendirdiği ifade ediliyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 13:09
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi! Kiralama formülü masada

Yeni sezona teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan ve şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor. Daha önce Brezilyalı Paulinho ile yakından ilgilenen sarı-lacivertlilerin, bu kez başka bir Sambacı'yı gündemine aldığı öğrenildi. Kanarya, Fransız ekibi Paris-Saint Germain'in 28 yaşındaki yıldızı Rafinha'ya kanca attı.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi! Kiralama formülü masada

KİRALAMA FORMÜLÜ MASADA!
PSG'nin, Premier Lig ekibi Liverpool'dan kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Wijnaldum sonrası Rafinha'yı kadroda düşünmemesi üzerine harekete geçen Kanarya, Fransız kulübün kapısını çalarak nabız yokladı. Fenerbahçe'nin oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle kiralama formülünü devreye sokacağı öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi! Kiralama formülü masada

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR!
Daha önce İtalya ekibi Inter ve İspanya temsilcisi Barcelona formaları giyen Brezilyalı futbolcu da yedek kalmak istemediği için takımdan ayrılmak istiyor. Yıldız ismin bu tavrının, Fenerbahçe'nin transferde elini güçlendirdiği belirtiliyor.

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi! Kiralama formülü masada

Fransız kulübü ile iki yıl daha sözleşmesi bulanan Rafinha'nın güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olarak gösteriliyor. Kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Rafinha, Celta Vigo, Inter ve PSG takımlarının formasını giydi.

SON DAKİKA