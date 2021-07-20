Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den Rafinha hamlesi! Kiralama formülü masada

Yeni sezona teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde hazırlanan ve şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, transferde büyük oynuyor. Daha önce Brezilyalı Paulinho ile yakından ilgilenen sarı-lacivertlilerin, bu kez başka bir Sambacı'yı gündemine aldığı öğrenildi. Kanarya, Fransız ekibi Paris-Saint Germain'in 28 yaşındaki yıldızı Rafinha'ya kanca attı.