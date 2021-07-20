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Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Paulinho şoku! Teklif reddedildi

Son dakika transfer haberi: Teknik direktörlüğe Vitor Pereria'yı getiren Fenerbahçe'de transfer operasyonu sürüyor. Takıma doğrudan katkı verecek isimlerle kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, bir süredir Brezilyalı yıldız Paulinho ile yakından ilgileniyordu. 32 yaşındaki orta sahaya teklifini yapan Kanarya'nın olumsuz yanıt aldığı öne sürüldü. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2021 Salı 15:33
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Paulinho şoku! Teklif reddedildi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Paulinho ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi elinde olan yıldız orta sahanın, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Mercado da Bola'nın haberine göre; Brezilyalı futbolcu Paulinho, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklifi geri çevirdi. 32 yaşındaki futbolcuya Arabistan Ligi'nden iki kulübün talip olduğu belirtildi.

Önceliği Avrupa'ya dönmek olan Paulinho'nun, geleceğiyle ilgili henüz karar vermediği ve başka teklifler beklediği ifade edildi.

Kariyerinde Tottenham ve Barcelona gibi dev takımların formasını giyen Paulinho'nun Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'daki sözleşmesi sona erdi.

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