Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'de Paulinho şoku! Teklif reddedildi

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Paulinho ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bonservisi elinde olan yıldız orta sahanın, sarı-lacivertlilerin yaptığı teklife olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Mercado da Bola'nın haberine göre; Brezilyalı futbolcu Paulinho, Fenerbahçe'nin yapmış olduğu teklifi geri çevirdi. 32 yaşındaki futbolcuya Arabistan Ligi'nden iki kulübün talip olduğu belirtildi.

Önceliği Avrupa'ya dönmek olan Paulinho'nun, geleceğiyle ilgili henüz karar vermediği ve başka teklifler beklediği ifade edildi.

Kariyerinde Tottenham ve Barcelona gibi dev takımların formasını giyen Paulinho'nun Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou'daki sözleşmesi sona erdi.