Son dakika FB haberleri | Fenerbahçe'nin Slovenya kampı iptal oldu!

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Dereağzı Tesisleri'nde yapılan ilk hazırlığın ardından Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampa girmişti. Burada Rumen ekibiyle bir hazırlık maçı oynayan Kanarya, daha sonra İstanbul'a dönerek Kasımpaşa ile karşılaşmıştı.

Fenerbahçe daha önce yaptığı açıklama ile hazırlıkların Slovenya'da yapılacak kampla devam edeceğini duyurmuştu. Kanarya'nın bu kampı corona virüsünde yaşanan artış nedeniyle iptal edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;

Futbol Takımımız, yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası Serkan Acar Resort Tesislerimizde 5-16 Temmuz arası yaptığı kamp ile başladı.



Kampın ardından çalışmalarına İstanbul'da devam eden Takımımız, Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık karşılaşmasından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.



Yeni sezona yönelik ikinci etap kamp çalışmalarımız, 22-30 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da olacak şekilde planlanmış olsa da son günlerde yaşanan pandemi koşullarındaki artış ve hassasiyet nedeniyle Takımımızın bu programı iptal edilmiştir.



Takımımız çalışmalarını İstanbul'da sürdürecek olup; hazırlık maçalarımızın programı en kısa sürede duyurulacaktır.