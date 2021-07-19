Kokoskov eşyalarını topladı!

Fenerbahçe Beko, başantrenör Igor Kokoskov ile yol ayrımına geldi. Sırp koçun, Dallas Mavericks’te başantrenörlüğe getirilen Jason Kidd’in yardımcılığını yapmak için anlaşmaya vardığı ve kulüpteki eşyalarını topladığı belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, NBA için çıkış hakkı olan Igor Kokoskov’un gitmesi halinde yeni bir antrenör bulacak.
Fenerbahçe Beko, başantrenör Igor Kokoskov ile yol ayrımına geldi. Sırp koçun, Dallas Mavericks'te başantrenörlüğe getirilen Jason Kidd'in yardımcılığını yapmak için anlaşmaya vardığı ve kulüpteki eşyalarını topladığı belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, NBA için çıkış hakkı olan Igor Kokoskov'un gitmesi halinde yeni bir antrenör bulacak.