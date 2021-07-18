Kameni kaza yaptı: 1 ölü

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni ülkesinde ölümlü kazaya karıştı. Kamerun'un batı bölgesinde gerçekleştiği belirtilen kazada Kameni'nin aracı yoldan çıktı. Savrulan aracın çarptığı bir yaya hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Kameni de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Carlos Kameni ülkesinde ölümlü kazaya karıştı. Kamerun'un batı bölgesinde gerçekleştiği belirtilen kazada Kameni'nin aracı yoldan çıktı. Savrulan aracın çarptığı bir yaya hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Kameni de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 37 yaşındaki kalecinin yakınları, Kameni'nin durumunun stabil olduğunu belirterek, "Kazada ölüm yaşandığı için çok üzgün" açıklamasını yaptı.