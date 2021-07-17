Son dakika spor haberi: Fenerbahçe-Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Yeni sezon çalışmalarına 1 Temmuz'da Dereağzı'ndaki Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde başlayan Fenerbahçe, 5 Temmuz'da Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelerek, ilk kamp çalışmasına başlamıştı. Tesislerde 12 gün konaklayan sarı-lacivertliler, bu süreçte Csikszereda ile hazırlık maçı gerçekleştirdi. Fenerbahçe bu maçtan 2-0 galip ayrıldı Çalışmalarına İstanbul'da, sahası yenilenen Can Bartu Tesisleri'nde devam edecek olan sarı-lacivertliler burada Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak.

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe'nin, Can Bartu Tesisler'inde 19 Temmuz Pazartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmanın FB TV ya da Fenerbahçe'nin Youtube kanalından canlı yayınlanması bekleniyor.