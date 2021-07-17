Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu! İşte Vitor Pereira'nın talebi

Sarı-lacivertliler geçen sezon yapılan çok sayıda transfer sayesinde bu sene daha rahat. Dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan transfer planı kısa vadeli değildi. Hem yaz ayı hem de devre arası kadroda katılan 20'ye yakın transfer ile bu sezon hatta sonraki sezonun da iskelet kadrosunun oluşturulması amaçlandı.