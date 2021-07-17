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Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu! İşte Vitor Pereira'nın talebi

Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertliler gelecek sezon şampiyonluğua takım kurmak isterken, Vitor Pereira'nın istekleri doğrultusuda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçeli kurmaylar, takımın iskeletinin sağlam olduğunu ve bir kaç takviye ile transferi tamamlanacağını düşünüyor. Öte yandan Vitor Pereira, Fenerbahçe yönetimine sunduğu listede transfer istediği bölgeleri açıkladı. İşte detaylar... | FB haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 08:58 Güncelleme Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 09:23
Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu! İşte Vitor Pereira'nın talebi

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken eli güçlü olduğu için fazla aceleci davranmıyor.

Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu! İşte Vitor Pereira'nın talebi

Sarı-lacivertliler geçen sezon yapılan çok sayıda transfer sayesinde bu sene daha rahat. Dönemin sportif direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan transfer planı kısa vadeli değildi. Hem yaz ayı hem de devre arası kadroda katılan 20'ye yakın transfer ile bu sezon hatta sonraki sezonun da iskelet kadrosunun oluşturulması amaçlandı.

Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu! İşte Vitor Pereira'nın talebi

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertliler yeni sezon öncesi de bonservisi elinde olan Caulker ve Serdar Dursun transferi ile kadrosunu daha da güçlendirdi. Özellikle Serdar'ın transferi birinci golcü için yönetimin elini rahatlattı, zaman kazandırdı. Yönetim kanat, sağ bek ve golcü transferi yapmayı planlıyor. Bunların içinde en önemlisi golcü transferi.

Fenerbahçe'nin transfer planı belli oldu! İşte Vitor Pereira'nın talebi

Kadroda şu anda Ademi, Samatta ve son olarak Serdar olmasına rağmen sarı-lacivertliler işi şansa bırakmak istemiyor. Takımın birinci golcüsü olacak oyuncu için temaslarını sürdürüyor. Bu çerçevede Pereira pivot santrfor özelliklerinde bir golcü istedi.

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